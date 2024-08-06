Турагент объяснил радикальную скидку от отеля ОАЭ

Турагенты анонсируют на своих страницах в соцсетях спецпредложение от одного из отелей 5*, расположенного на Пальмовом острове Дубая. Дисконт на размещение в сентябре и первой декаде октября составляет до 50%.

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Туроператоры, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, полагают, что столь заманчивое предложение – скорее, маркетинговый ход со стороны гостиницы.

«Не указано, по сравнению с каким периодом цена снижена вдвое: если гостиница столь радикально опустила тарифы относительно заявленных на лето, это исключение из правил, частный случай. Если же относительно зимы, то практически все объекты размещения ОАЭ на низкий сезон – с мая по сентябрь, чтобы поддержать приемлемый уровень загрузки, дают скидки, пусть и столь существенные – до 30–40%», – отмечает руководитель одной из туроператорских компаний.

Дисконты от отелей сейчас не выше, чем годом ранее. У востребованных гостиниц нет необходимости предпринимать чрезвычайные меры для увеличения заполняемости:

«В Rixos Premium Saadiyat Island 5* (Абу-Даби) уже проблемы со свободными местами на сентябрь», – приводит пример специалист.

Текущие спрос и предложение на эмиратском направлении он называет сбалансированными. Интересу к покупке туров способствует стабильный курс рубля – его колебания в последние месяцы незначительны и даже есть тенденция к укреплению. У туроператоров, со своей стороны, нет необходимости демпинговать, как это порой случалось прошлым летом: объемы блочной авиаперевозки из России в ОАЭ примерно на 25% меньше, чем в этот же период годом ранее, поэтому места на рейсах успешно продаются в составе турпакетов, их не приходится реализовывать по заниженным прайсам.

Топ-менеджер другого туроператора отметил, что спецпредложения для привлечения туристов сейчас порой дают гостиницы курортов Шарджа и Рас-эль-Хайма. Что касается отелей Дубая, то они изначально анонсировали на лето приемлемые тарифы, в отдельных случаях SPO выпускают накануне дат заезда.

Ранее мы писали о зимних полетных планах туроператоров на эмиратском направлении.