Туры в Турцию с вылетом из Новосибирска стали дешевле на 15–25%

Цены на туры в Турцию с вылетом из Новосибирска заметно упали. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит отдых в наиболее бюджетных и популярных отелях с отправлением из аэропорта Толмачево в ближайшие выходные, 9–11 августа. Рассматриваем стоимость туров на двоих взрослых длительностью 9–11 ночей.

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Один из бюджетных вариантов на Средиземном море обойдется в 172 тыс. руб. на двоих. По такой цене можно забронировать 10-дневный тур в Beldibi Beach Hotel 4* с вылетом 9 августа. Отель работает по системе all inclusive. Стоимость пакета за последнюю неделю снизилась примерно на 15% – ранее такой же тур на начало августа предлагался за 200 тыс. руб.

Если рассматривать проживание в 5* гостиницах, можно выбрать вариант как минимум за 216 тыс. руб. на двоих. По такому тарифу доступен тур в Amon Hotels Belek с вылетом 10 августа. Невысокий прайс объясняется расположением отеля: он находится на третьей линии от моря. Интересно, что стоимость турпакета упала за 2 недели практически на четверть. В июле аналогичный вариант можно было заказать за 287 тыс. руб. на двоих.

Цены на туры в некоторые популярные отели Анталийского побережья, по данным агрегаторов, также немного снизились, если выбирать ближайшие даты. В частности, на 20% стал доступнее турпакет на 11 дней (10 ночей) с размещением в Susesi Luxury Resort 5* с заездом 10 августа. При бронировании в мае он стоил 555 тыс. руб., а если покупать сейчас – точно такой же вариант обойдется в 444 тыс. руб.

Тур в Gloria Serenity Resort 5* с вылетом из Толмачево 10 августа в конце мая предлагался за 800 тыс. руб., теперь выставлен на продажу за 735 тыс., т. е. на 8% дешевле.

Впрочем, туры в другие популярные отели с вылетом из Новосибирска изменились в цене незначительно, а в некоторые и вовсе остались на прежнем уровне или подорожали. Например, увеличились прайсы на отдых в Acanthus & Cennet Barut Collection в Сиде: в мае тур на август можно было купить за 506 тыс. руб., сейчас – за 530 тыс.

Ранее TourDom.ru писал о высоких ценах на авиабилеты из Новосибирска в Анталью. Перелет в обе стороны в начале августа обойдется как минимум в 80 тыс. руб.