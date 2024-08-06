В Турции снова хотят отменить систему «все включено»: возможно ли это

В Турции снова задумались об отмене системы «все включено» в отелях. Что об этом известно, какие причины, возможно ли это, что говорят туроператоры и останется ли Турция без российских туристов?

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Что известно о предложении отменить all inclusive

Газета Hurriyet сообщила, что представители турецкой индустрии туризма вновь предлагают пересмотреть популярный среди иностранцев формат «все включено» в отелях. По их мнению, следует изменить варианты выбора отдельных услуг, например отказаться от предоставления алкоголя по такой схеме.

«Система all inclusive стала очень важным выходом для развития нашего туристического направления. Результаты, которых мы достигли благодаря ей, безусловно, неоспоримы. Однако спустя годы, в новом процессе, который мы сейчас переживаем, ее необходимо обсудить заново», — заявил бизнесмен Зафер Алкая.

Hurriyet утверждает, что владельцы отелей, неправительственные организации, агентства, мэры, политики и даже министры уже много лет жалуются на all inclusive. Журналисты пришли к выводу, что турецкому турбизнесу пора «отправиться в плавание к новым возможностям».

Что об этом сказали в РСТ и АТОР

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что в Турции отменят систему all inclusive. Он напомнил, что подобные разговоры ведутся последние 10 лет.

«Данная дискуссия происходит уже последние 10 лет, и никакого закрытия системы "все включено" в Турции не предвидится. Система "все включено" востребована туристами из многих стран мира. Поэтому Турция не отменит эту систему», — заявил Горин.

Представитель РСТ добавил, что речь идет о расширении комплекса предложений, включая различные варианты обслуживания гостей в турецких гостиницах. Он уточнил, что стали популярны отели, в которых есть возможность заказывать блюда по меню.

«Здесь данная ситуация касается только расширения вариантов для туристов. Так что всеми любимую систему в Турции точно не отменят», — резюмировал Горин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян выразил схожее мнение. Он считает, что на данный момент нет предпосылок для исчезновения формата «все включено».

«Более того, все больше объектов размещения предлагают вариации с системой "все включено"», — цитирует его «Звезда».

Он добавил, что разговоры о вреде для ресторанного бизнеса в Турции от опции all inclusive возникают постоянно. При этом Мурадян считает невозможной ее отмену.

«Я не представляю, какие ограничения можно ввести, чтобы такой формат "все включено" законодательно как-то запретить. Это относится к хозяйской деятельности субъектов туристической отрасли и регулируется ими самостоятельно», — добавил он.

Что еще говорили об отмене «все включено»

Представители турецкой туриндустрии ранее неоднократно выступали с идеями о пересмотре формата all inclusive. При этом большинство из них, отмечает ТАСС со ссылкой на местную ассоциацию туроператоров, сами признаются, что эта устоявшаяся система сохранится.

«Годами высказываются разные мнения, к примеру предлагается модель "плати столько, сколько используешь", но они не заменят популярную систему all inclusive, которая особенно популярна среди иностранных туристов», — заявили в ассоциации.

Так, например, в 2023 году гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур предложил пересмотреть пакеты отдыха системы «все включено», убрав из них алкоголь или снизив количество. Он заявил об этом в контексте подорожания отдыха в Турции, что вызвало снижение спроса у россиян.

«Для семей с детьми необходимо удержать стоимость, чтобы отдых в Турции оставался доступным», — приводит его слова Turizm Guncel.

Угур заявил, что в 2023 году цены на отели подскочили, опередив другие средиземноморские направления. В качестве одной из причин он назвал высокую инфляцию в стране, которая оценивалась на уровне 50%. Однако свой вклад внесла и система «все включено», утверждает он. Проблема, по его мнению, заключается в бесплатном алкоголе, который облагается высокими налогами.

Альтернативой может стать система, подобная той, что действует на круизных лайнерах, считает Угур. То есть алкоголь не следует включать в стоимость пакета, оставив возможность доплаты за него или покупки увеселительных напитков в баре.