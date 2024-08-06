Сколько стоят новогодние туры из Иркутска в Таиланд

Таиланд для Иркутска – одно из ключевых туристических направлений, так как прямой перелет до Бангкока занимает немногим более 6 часов. На зимний сезон – 2024/2025 туроператоры не поскупились на ассортимент чартерных программ в королевство.

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У Библио-Глобуса рейсы его стратегического партнера по туристической авиаперевозке, «Аэрофлота», перейдут из летнего расписания в зимнее. При этом с конца октября частота увеличится. Туроператор будет ежедневно отправлять туристов самолетами нацперевозчика из Иркутска в Бангкок, а оттуда на курорты Паттайя, Хуа-Хин, Самуи, Ко Чанг. Кроме того, дважды в неделю – на Пхукет, с этим перелетом также предлагаются туры на Краби, Као Лак, остров Самуи. У Anex с ноября заявлена чартерная программа на Пхукет на лайнерах AZUR air – раз в 12 дней, блоки мест на бортах также у «Интуриста». Fun&Sun повезет туристов на Пхукет со второй половины декабря авиакомпанией Red Wings, вылеты через каждые 11–12 дней. У Pegas Touristik круглогодичная программа из Иркутска на Пхукет на самолетах «Икар», но частота рейсов с ноября увеличится с 1–3 в месяц до 5–7. Этой перевозкой также пользуется Coral Travel, часть мест у которого берет туроператор Sunmar. Кроме того, с конца октября раз в 11–13 дней Pegas будет отправлять туристов лайнерами авиакомпании «Икар» в аэропорт Утапао курорта Паттайя.

Помимо перевозки в партнерстве с туроператорами на зимний сезон из Иркутска в Таиланд заявлено немало прямых регулярных рейсов S7. Ими могут пользоваться и туркомпании для GDS-туров (авиабилеты приобретаются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.). Самолеты будут отправляться практически ежедневно на Пхукет, и 2–3 раза в день – в Бангкок.

Как видим, перевозка из Иркутска в столицу Таиланда больше по объемам, чем на Пхукет. Возможно, это связано с тем, что лететь до курортного острова на час дольше – необходимы дальнемагистральные лайнеры, тогда как в Бангкок или Утапао можно ставить и узкофюзеляжные борта.

Стоимость туров на Пхукет на новогодние даты с вылетами из Иркутска 29 декабря на 11 ночей начинается от 236 тыс. руб. за двоих. За такую сумму можно отдохнуть в гостинице Lamai Guesthouse 3*, расположенной в 900 м от пляжа Патонг. Турпакеты той же продолжительности в Паттайю дешевле: от 213 тыс. руб. в Wiz Hotel Pattaya 3*, отправление из Иркутска 28 декабря.

Ранее мы писали о том, сколько стоят по акциям раннего бронирования новогодние туры в Таиланд с прямыми вылетами чартерными рейсами из Казани.