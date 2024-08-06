Аналитики сообщили о росте турпотока в Хайкоу

Свыше 14,11 млн туристов посетили Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань) в первой половине 2024 года, что на 6,05% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

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По ее данным, из них 14,04 млн человек - туристы из Китая, что на 5,68% больше в годовом выражении.

Газета также отмечает, что в январе - июне расходы туристов в городе составили 22,9 млрд юаней (около $3,21 млрд по текущему курсу), что на 10,03% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как пишет издание, Хайкоу активно содействует развитию высококачественных туристических услуг и повышению привлекательности города для путешественников. В частности, власти проводят различные мероприятия, развивают новые туристические маршруты и инфраструктуру.

Так, например, в июне в Хайкоу прошла серия мероприятий по случаю праздника Дуаньуцзе (дословно с китайского - Фестиваль драконьих лодок). Только в шестом месяце город посетили 493,9 тыс. туристов, что на 14,7% больше по сравнению с июнем прошлого года.

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. По итогам 2023 года южную китайскую провинцию Хайнань посетили свыше 90 млн китайских и иностранных туристов, что на 49,9% превысило показатель 2022 года.