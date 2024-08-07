«Аэрофлот» утвердил полетную программу на Бали

«Аэрофлот» поставил в сезонное расписание рейсы на Бали. Чтобы определиться с полетной программой, у нацперевозчика ушла всего неделя после знакового разговора в Кремле между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Индонезии Прабово Субианто. Там фактически был дан зеленый свет возобновлению прямых рейсов на популярный у россиян курорт.

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Судя по информации на сайте авиакомпании, летать на Бали из Москвы начнут с 17 сентября. Нацперевозчик намерен выполнять рейсы трижды в неделю на широкофюзеляжном Airbus A350. Из Шереметьево борт будет вылетать в 14:40 по вторникам, четвергам и субботам. Путь до Денпасара займет 12,5 часа. В обратную сторону борта авиакомпании будут отправляться утром по средам, пятницам и воскресеньям.

На текущий момент билеты на Бали пока что недоступны в системе бронирования нацперевозчика. И этот момент очень волнует туристов. Ждут они и появления пакетных туров на рейсах «Аэрофлота». «Вангую: стоимость билетов будет 90+ тыс. руб.», – обсуждают новые рейсы подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Даже так все равно прямой рейс лучше, чем лететь черед Дубай или казахов», – аргументируют свою точку зрения другие отдыхающие, желающие грядущей зимой отправиться на остров в Индонезии.

Ранее TourDom.ru писал, что виза в Индонезию для российских туристов станет бесплатной.