В Турции вновь предложили пересмотреть систему all inclusive

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Представители турецкой индустрии туризма вновь предлагают пересмотреть популярный среди иностранцев формат "все включено" (all inclusive) в отелях. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Издание приводит мнение бизнесмена Зафера Алкая, который был одним из основателей этой системы в 1990-х годах. Однако на протяжении последних лет он выступает за ее изменение, отмечает газета.

"Система all inclusive стала очень важным выходом для развития нашего туристического направления. Результаты, которых мы достигли благодаря ей, безусловно, неоспоримы. Однако спустя годы, в новом процессе, который мы сейчас переживаем, ее необходимо обсудить заново. <…> Туристы, которые требуют высокого уровня продуктов и услуг, естественно, готовы платить за это цену", - сказал бизнесмен.

Представители индустрии туризма Турции ранее неоднократно выступали с предложениями пересмотреть формат all inclusive. При этом большинство из них, как сообщили ТАСС в местной ассоциации туроператоров, сами признают, что эта устоявшаяся система сохранится.

"Годами высказываются разные мнения, к примеру предлагается модель "плати столько, сколько используешь", но они не заменят популярную систему all inclusive, которая особенно популярна среди иностранных туристов", - сказали в ассоциации.

В прошлом году Турцию, по официальным данным, посетили 56,7 млн туристов, первое место заняли граждане РФ - 6,3 млн человек. По итогам текущего года Турция рассчитывает принять 60 млн туристов, получив доходы от туризма в $60 млрд, заявляли ранее местные власти.