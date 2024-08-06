Какой отель выбрать для романтического отдыха вдвоем

Как бы мы ни любили своих детей, иногда нам хочется побыть наедине или провести время с любимым человеком в романтической обстановке. В таких случаях индустрия отдыха предлагает множество вариантов отдыха без детей. Опытные люди утверждают, что хорошее туристическое агентство поможет организовать отдых без ваших малышей так, чтобы он был весёлым и шумным или, наоборот, максимально спокойным и уютным.

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Татьяна Сапронова, эксперт по туризму и основатель турагентства «99евро», предложила читателям RuNews24.ru несколько интересных направлений для путешествий подобного формата.

«Конечно, чтобы отдохнуть с любимым или в компании без детей нужна соответствующая обстановка, и поэтому семейные отели рассматривать не стоит. Нужны места с пометкой Adults Only. Это значит, что там будут отдыхать взрослые без детей – или те, кто просто решил провести отдых без своих ребятишек», - отметила собеседница издания.



Эксперт предлагает пять вариантов:

Египет, Шарм-эль-Шейх, Baron Palms 5*

Отель премиум-класса, где можно насладиться и ресторанами а-ля карт, и одним из лучших рифов на побережье, и песчаным пляжем, и отличным spa.

«Территория – огромная, атмосфера колоритная: витражи, восточные детали в интерьере, большие цветные люстры. Отель расположен всего в 8 км от аэропорта. Для тех, кому важен шопинг – в 3 км отличный торговый центр Soho Square», - добавила Татьяна Сапронова.



Египет, Хургада, Le Reve Hotel 5*

Респектабельный отдых в комфортных условиях. Отель размещает гостей 18+ и предлагает круглогодичный отдых, благодаря не только открытым, но и крытым бассейнам. Номера – просторные, от 50 кв.м, живая музыка, тишина и уют. Роскошное место и незабываемые впечатления.

Турция, Бодрум, Voyage Bodrum 4*

Зеленое живописное место, отличный вариант для романтичного отдыха. Светлая мебель, большие кровати, шезлонги, гамаки, панорамные окна. Изюминка отеля – терраса с видом на море, где можно сделать потрясающие фото, насладиться ужином, сделать предложение или признаться в любви. Если хочется расслабиться – к услугам прекрасный spa-центр, фруктовый бар и турецкая баня. Для активных туристов есть катание на гидроциклах, водных лыжах. Каждую неделю в отеле проходят концерты мировых звезд и тематические шоу.

Турция, Сиде, Tui Blue Side 5*

Отель прекрасно подойдет для тех, кому важно совместить отдых и работу. Например, провести тренинг, семинар, переговоры или корпоратив. Отель предоставляет все необходимое оборудование для презентаций. Гости будут довольны сервисом, большим выбором блюд разных мировых кухонь.

Таиланд, Пхукет, Foto Hotel 4*

Отель для тех, кто кроме еды, расположения и удобства ценит интерьер. Место очень стильное, с просторными номерами, джакузи, прекрасной звукоизоляцией. Рядом – пляж Патонг и множество достопримечательностей острова. Отсутствие детей не нарушает тихую романтическую обстановку. Изюминка – роскошный бассейн на крыше с видами на остров.