В Турции снова заговорили об отмене любимого сервиса россиян

Система «всё включено» (all inclusive), которая популярна среди российских туристов, может снова стать предметом обсуждения в Турции. Об этом сообщил эксперт в сфере туризма Зафер Алкай.

По мнению Алкая, формат all inclusive, когда-то сыгравший ключевую роль в развитии туризма в стране, сейчас требует переосмысления. От представителей рынка поступают жалобы на эту систему уже на протяжении нескольких лет.

Советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык указал, что полный отказ от формата «всё включено» маловероятен. Вместо этого возможно введение новых вариаций, отвечающих изменяющимся требованиям туристов и росту цен. По словам Айыка, турецкие курорты привлекают туристов с различными предпочтениями: от тех, кто предпочитает систему all inclusive, до тех, кто довольствуется пансионом или просто отелем без завтрака, сообщает Hürriyet.

Ранее эксперт объяснил, какой отель выбрать для романтического отдыха вдвоём. Также в Удмуртии под создание туристических объектов выделили 95 гектаров.