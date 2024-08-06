Узбекистан намерен привлечь в этом году 1 млн российских туристов

Выполнению этих планов способствует большое число авиарейсов между двумя странами. Кроме того, между РФ и Узбекистаном в мае был подписан договор о сотрудничестве в данной области.

© РИА Новости

В Комитете по туризму Узбекистана заявили, что поставили своей целью до конца 2024 года привлечь в страну не менее 1 млн отдыхающих из России. В прошлом году удалось достичь показателя в 714 тысяч туристов. В данной отрасли Россия является стратегическим партнером для Узбекистана.

Согласно официальной статистике, в 2023 году число отдыхающих в этой среднеазиатской стране выросло почти на четверть относительно 2022 года. Если темпы роста сохранятся, то озвученный чиновниками план может быть выполнен.

Для увеличения туристической привлекательности Узбекистана между городами двух стран еженедельно осуществляется до 300 авиарейсов. А в конце мая во время визита Владимира Путина в Узбекистан было достигнуто соглашение о двустороннем увеличении туристического потока.

Ранее сообщалось, что главы Бухарской и Воронежской областей подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма.

Стало известно, что с недавних пор россияне стали самыми часто встречающимися туристами в Монголии.