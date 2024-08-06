Аэропорт Кольцово открыл бархатный сезон: где можно отдохнуть осенью

С началом бархатного сезона популярными направлениями перелетов из Екатеринбурга становятся российские и зарубежные курорты. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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«С августа по ноябрь настоящим источником гастрономической радости и завораживающих видов традиционно станут страны ближнего зарубежья», – рассказали в пресс-службе.



Так в воздушной гавани напоминают, что несколько авиаперевозчиков совершают перелеты в Батуми и Ереван, в которых свердловчан ждет сезон свежих фруктов. Перевозчики аэропорта готовы доставить туристов и в богатые на достопримечательности киргизские Бишкек и Ош. Кроме того, из екатеринбургского аэропорта можно улететь в Пекин. Любителям моря и пляжного отдыха доступны рейсы на побережья Каспийского моря – в Актау и Баку. Сразу несколько авиакомпаний готовы совершить перелеты в турецкие Стамбул и Анталью, египетские Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, а также в Шарджуи и в крупнейший город ОАЭ Дубай.

«В расписании международного аэропорта Кольцово – Таиланд и Вьетнам. Туры в Камбоджу», – отметили в Кольцово.



Особой популярностью у туристов пользуются российские курорты и направления – Сочи, Минеральные воды, Калининград, Горно-Алтайск, Махачкала, Петрозаводск. Напомним, эксперты в сфере туризма предполагают, что осенью самые известные и популярные курорты могут снизить для россиян цены на отдых. В частности, стоимость поездок на курорты Турции, Грузии и Азербайджана станет дешевле.