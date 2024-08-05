Сколько нужно потратить времени на оформление итальянского шенгена

Визовый центр Италии продолжает увеличивать сроки рассмотрения документов заявителей на туристическую визу. Теперь на оформление шенгена может уйти до 60 дней вместо заявленных ранее 45 суток. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ВЦ. Изменения введены в связи «с обстоятельствами организационного и технического характера». Туристов настоятельно просят представлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки.

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«Ждать, конечно, долго, но хотя бы продолжают давать мультивизы на более-менее нормальные сроки», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».



Сроки рассмотрения в 6–7 недель в этом консульстве стали привычными еще весной. Но возможность получения многоразового шенгена перевешивает всё остальное. Одним из самых сложных моментов для туристов является представление финансовых гарантий. Они достаточно весомы даже для коротких поездок.

На текущий момент визовый центр еще продолжает раздавать летние слоты на подачу документов. Сегодня визовики записывались на 20–21 августа. Если верить заявлениям визового центра, то они получат свои документы не раньше середины осени.

Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Италии признался туристам, что не справляется.