Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 28% с начала года

Международные аэропорты Грузии в январе - июле 2024 года обслужили более 4 млн пассажиров, что на 28% больше, чем за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Тбилисский международный аэропорт лишь в июле текущего года обслужил почти 520 тыс. пассажиров, что на 29% больше прошлогодних показателей. Пассажиропоток батумского международного аэропорта в июле 2024 года составил более 147 тыс. человек, что на 48% больше аналогичных данных за 2023 год.

В Объединении аэропортов Грузии добавили, что в 2024 году они ожидают, что аэропорты республики обслужат более 6,5 млн пассажиров.