В Египте начали организовывать отдельные туры для россиян

Туроператоры в Египте начали принимать дополнительные меры безопасности для российских туристов, включая отдельный транспорт для их перевозки, чтобы избежать смешивания с гражданами Польши и Украины.

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Одна из россиянок, отдыхавшая в Египте с матерью, поделилась своим опытом, подчеркнув важность встречи с отдельным гидом из-за введенного строгого контроля за прибывающими. Экскурсоводы теперь организуют отдельные группы для россиян, чтобы предотвратить возможные инциденты.

По её словам, на отдых для двоих было потрачено 350 тыс. рублей, из которых 54 доллара ушло на визы, 15 долларов на чаевые и 100 долларов на фотографии. Стоимость путевки на 11 ночей составила 202 тыс. рублей с учетом топливного сбора.