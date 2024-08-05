Пассажирку сняли с рейса из-за «отталкивающего» внешнего вида

Авиакомпания Southwest Airlines сняла с рейса пассажирку, которая прикрыла повязкой опухоли на лице, из-за «отталкивающего» внешнего вида. Подробностями истории поделилось издание ABC7.

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Брианна Солари с генетическим заболеванием — нейрофиброматозом (генетическое заболевание, которое характеризуется образованием доброкачественных опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах) — призналась, что при посадке в самолет в аэропорту Лос-Анджелеса она прикрыла лицо.

«На мне была повязка на голове, закрывающая лоб, и маска, потому что я поняла, что мой внешний вид немного отталкивающий», — рассказала она журналистам.



Женщина добавила, что к ней подошел член экипажа и поинтересовался, не болеет ли она ветряной оспой. Пассажирка ответила, что ей пришлось скрыть лицо после недавно перенесенной операции по уменьшению опухолей на теле.

«У меня нет белка, который действует как супрессор опухолей, — объяснила она. — Поэтому они растут у меня по всему телу. Они могут быть как крошечными, так и огромными. Они выглядят крайне безобразно».



Солари пояснила сотруднику авиакомпании, что у нее есть выписка из больницы, но он не стал ее смотреть и сказал, что вместо этого пассажирку должна осмотреть служба неотложной медицинской помощи. Однако ждать путешественнице пришлось около пяти часов, чтобы ее в итоге посадили на другой рейс.

«Это было унизительно и стыдно. Я почувствовала себя оскорбленной», — пожаловалась Солари.



В конце июля пассажирку авиакомпании Air Astana сняли с рейса из Алма-Аты в Шымкент из-за красных глаз. Женщина призналась, что перед посадкой выпила немного пива, потому что боится летать.