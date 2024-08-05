Рейсы в Дубай из Тюмени и Сургута вновь появятся в зимнем сезоне

Авиакомпания Utair в зимнем расписании – 2024/2025 собирается летать в Дубай из Тюмени и Сургута. Полетная программа по двум направлениям возобновится с октября.

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С 4 октября анонсированы рейсы в ОАЭ из Тюмени, они будут выполняться так же, как и в прошлом сезоне, дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В пути пассажиры проведут 5–5,5 часа. Вылет из аэропорта Рощино запланирован утром, в 06:50, что позволит туристам не терять первый день отдыха. Обратно из Дубая борт отправится в 14:20.

Билет в обе стороны с вылетом в начале октября обойдется в 32 тыс. руб., за багаж придется дополнительно заплатить около 7 тыс. руб.

Вылеты из Сургута в Дубай заявлены с периодичностью раз в неделю, по субботам. Лететь по маршруту предстоит около 6 часов. Вылет из аэропорта «Сургут» утренний, в 08:10. Стоимость кресла на первых рейсах за перелет round trip – 37 тыс. руб.

Авиакомпания будет возить туристов в Эмираты на боингах-737-800. Несколько самолетов этого типа перевозчик успешно дебермудизировал, то есть перевел в российский реестр, в 2023 году, получив возможность использовать лайнеры для международных рейсов.

Полетную программу в Дубай из Тюмени и Сургута Utair открыла осенью прошлого года. Очевидно, боинги хорошо загружались, поскольку других прямых вылетов по популярному зимнему направлению из этих городов не было.

На предстоящий сезон альтернатив добраться в ОАЭ из Сургута и Тюмени прямыми рейсами также пока нет. Несмотря на то что арабский лоукостер flydubai заявил полетную программу из 12 российских аэропортов, эти пункты не вошли в его расписание.