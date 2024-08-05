Перелетов между РФ и странами Азии и Латинской Америки станет больше

Число чартерных перелетов между Россией и странами Азии и Латинской Америки планируют увеличивать в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

"Правительством РФ поставлена задача по развитию чартерных перевозок (увеличения числа перелетов - прим. ТАСС) со странами Латинской Америки, странами Азии, где нам необходимо поддержать туристическую отрасль субсидированием чартерных маршрутов, - сказал собеседник агентства. - Мьянма, Северная Корея, Куба, Венесуэла, Индия, еще ряд стран - это те страны, с кем сейчас будут расширяться программы морского отдыха".



Он уточнил, что увеличение числа чартерных рейсов с Латинской Америкой и Азией и поддержка туристической отрасли по этим направлениям запланированы в России до тех пор, пока в стране в полную силу не заработает туристический проект "Пять морей и озеро Байкал". Депутат добавил, что расширять чартерные перелеты планируется уже с 2025 года: в настоящее время идут обсуждения по возможному субсидированию воздушных перевозок.

По словам Волоцкова, задача о снятии барьеров для путешествий в страны, с которыми у России сложились дружеские отношения, поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Так, с некоторыми государствами расширяют сроки пребывания для туристов, вводят электронную визу или безвизовый режим как в целом, так и для туристических групп.

"Пять морей и озеро Байкал" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского, Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.