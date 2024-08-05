Кольцово откроет новые направления для авиатуристов из Екатеринбурга

Маршрутная сеть Международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге даёт туристами большой выбор российских и зарубежных направлений с наступлением бархатного сезона. С августа по ноябрь 2024 года пассажиры могут отправиться по уникальным маршрутам по России и за рубеж, сообщила пресс-служба аэропорта.

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Так, пассажиры рейсов «Ред Вингс» могут отправиться в Батуми или в казахстанский Актау, где на курортах можно насладиться Каспием.

Туристы, вылетающие «Аэрофлотом» и «Уральскими авиалиниями», в Ереван.

В столицу Азербайджана Баку можно долететь с «Уральскими авиалиниями». Также базовый перевозчик Кольцово доставит туристов в киргизские Бишкек и Ош, где много достопримечательностей.

С полетными программами Uzbekistan Airways, «Уральских авиалиний» и «Ред Вингс» можно посетить Ташкент и Бухару в Узбекистане. Авиаперевозчики продолжат выполнять полёты в Турцию – в Стамбул и Анталью. В города Египта – Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Самолётами Air Arabia можно направиться в путешествие в Шарджу, а Flydubai – в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на китайский остров Хайнань. Полеты в Санью стартуют самолётами «Аэрофлота» с 3 сентября 2024 года. Также запускает прямые рейсы на Гоа из Екатеринбурга в октябре. Самолёты будет принимать новый аэропорт Гоа Манохар.