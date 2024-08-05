В Египте российских туристов стали возить отдельно от остальных

Российские туроператоры стараются возить российских туристов отдельно от украинцев и поляков. Группы небольшие. Подробности сообщил портал «Тонкости туриста».

«Фотограф, который ездит с такими экскурсиями, по желанию сделает вам массу фото в самых красивых локациях», – говорится в сообщении.



На такие экскурсии возят в Каир, где группа туристов посещает музей, фабрику масел и духов, пирамид Гизы, обед в ресторане с видом на пирамиды. Впечатления незабываемые, несмотря на жару. Морская прогулка на остров Эден – простое мероприятие: можно валяться под навесами, гулять по белоснежному песку, купаться или кататься на морской прогулке. Мотосафари – из трех частей: на джипах до деревни бедуинов, потом обратно на базу, оттуда на багги и квадроциклах в пустыню. Под четким контролем, никто не позволит вам разбиться.

Ранее семья из Тюмени провела 12-дневный отпуск на турецком курорте Сиде. Путевка на четверых, включая перелет и проживание по системе «все включено», обошлась в полмиллиона рублей. Однако за дополнительные услуги приходилось немало доплачивать.