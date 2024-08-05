В Пулково у туристки отобрали загранпаспорт из-за несовпадения цифр

Туристка не смогла вылететь в Турцию из аэропорта Пулково. Пограничники обнаружили в ее загранпаспорте несостыковки. Об инциденте сообщило издание 78.ru.

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Несколько дней назад женщина собиралась отправиться на отдых в Анталью. Однако ее задержал сотрудник погранслужбы. В ее загранпаспорте он заметил несовпадение номера с цифрами машиночитаемого кода. Точнее, одна из цифр кода отличалась от той, что была напечатана красным шрифтом вверху главной страницы.

В результате документ признали недействительным, составили акт и изъяли. По словам россиянки, по этому паспорту она уже не раз вылетала за рубеж и подобных проблем не возникало. Как пояснили женщине в погранслужбе, ранее такие опечатки считались недочетами, не мешающими использованию документа. В настоящее время они являются основанием для признания загранника недействительным.

Юристы поясняют, что туристы и турагенты не отвечают за правильное оформление загранпаспортов. Ответственность за опечатки в документе должен нести орган, его выдавший, например соответствующее подразделение МВД. Россиянин вправе предъявить претензию этому органу.

В подобных случаях несостоявшимся туристам рекомендуют направить запрос в ФСБ с требованием указать причину отказа в выезде за границу, а также в МВД, попросив разъяснить правила оформления страницы паспорта. После получения ответов от ведомств турист может решить, на какой именно государственный орган он будет подавать в суд.

Ранее TourDom.ru рассказывал, что туристка из Тулы смогла отсудить часть стоимости тура у регионального министерства финансов. Ее сына не выпустили в ОАЭ из-за неверно указанного в паспорте пола. В результате поездка за границу сорвалась у всей семьи.