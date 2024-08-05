Число авиарейсов между РФ и КНР достигло 140 в неделю

Около 140 регулярных авиарейсов в неделю выполняется между Россией и Китаем, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".

"Сейчас между Россией и Китаем выполняется почти 140 регулярных авиарейсов в неделю. Периодически появляются новые", - сказал он.



Вице-премьер отметил, что налаженное авиасообщение способствует развитию двустороннего туризма. За 2023 год граждане Китая совершили 477 тыс. туристических поездок в Россию, а 734 тыс. россиян - в Китай. По его словам, в 2024 году планируется расширить туристический обмен между РФ и Китаем и достигнуть показателя в 2 млн взаимных туристических поездок.