Туристы из РФ стали чаще ездить в Монголию

Граждане России чаще всего среди иностранных туристов приезжали в Монголию за первые семь месяцев 2024 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта, туризма и молодежи.

"Число зарубежных туристов в Монголии на начало августа текущего года составило 139 502. Из них 120 412 - граждане РФ, 109 584 - КНР, 108 295 - Южной Кореи. Они значительно опережают по численности туристов из Казахстана (16 465), Японии (12 485) и США (10 587)", - отметили в ведомстве.



В министерстве напомнили, что правительство страны объявило 2023-2025 годы "временем посещения Монголии", когда здесь могут путешествовать без виз граждане 62 государств.

Безвизовый режим между РФ и Монголией, который был одобрен в сентябре 2014 года, стал локомотивом развития двустороннего туризма. Более 97% взаимных поездок осуществляются без оформления визы. Она требуется, если срок пребывания превышает 30 суток.