Россиянка описала поездку на популярный курорт Грузии фразой «один из худших отпусков»

Российская туристка побывала в популярном курортном городе Грузии Батуми и призналась, что это был один из худших ее отпусков. Своей историей она поделилась с «Тинькофф Журналом».

По мнению читательницы издания по имени Анна, эта страна «распиарена и не соответствует рекламе». Она также пожаловалась на плохой сервис и хамство.

«Еще ни в одной стране администраторы в отелях на мою фразу на английском: "Извините, я вас не понимаю", — не отвечали, что я глупая», — такой фразой описала свой опыт россиянка.



Туристка отправилась в поездку мечты и оказалась в кишащих тараканами хостелах

Кроме того, по словам Анны, недалеко от центра города была «грязь и разруха», а кабинки на пляжах никто не убирал, и там «стояла жуткая вонь».

«За те же деньги можно было отдохнуть в Турции или в межсезонье в ОАЭ совершенно на другом уровне. Это была моя первая и последняя поездка в Грузию, никому не рекомендую», — заключила автор отзыва.



Ранее другая российская туристка пожаловалась на перегороженные дороги и улицы в Батуми, большое количество машин и опасную манеру езды местных жителей. Ее также разочаровали грузинские заведения.