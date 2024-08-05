Блогер сравнил поезда в Таиланде с российскими старыми электричками

Тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Таиланде, проехался на местном поезде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации купил самый дешевый билет в вагон третьего класса — именно в них путешествуют простые тайцы. Билет обошелся ему в 244 бата (около 590 рублей).

По словам Кутового, снаружи вагон выглядел прилично, а вот внутри было некомфортно.

«Внешний вид не так пугает, как твердые сиденья. Приходит понимание, что за восемь часов твое мягкое место "окирпичится"», — пожаловался блогер.



Путешественник добавил, что туалет был не особо грязнее, чем вагон, но в нем совсем не было воды. Кроме того, в тайском поезде, как и в российских электричках, ходили торговцы, продающие еду.

«Жарко ли в поезде? Сейчас, в сезон дождей, — нет. Плюс на потолке есть вентиляторы. Но в сильную февральскую жару вас это не спасет — будет очень душно», — предупредил Кутовой.



Ранее другой российский тревел-блогер проехался на ретро-поезде, стилизованном под эпоху СССР, из Туапсе в Гагру (Абхазия) и рассказал о его интерьере. На полу в вагоне, как в советские времена, была красная дорожка, на окнах — шторки, и между окнами — советские плакаты.