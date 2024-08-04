В аэропорту Антальи туристам не выдали багажную квитанцию на один из чемоданов

Вылетая в Москву из Антальи, пассажиры сдали в багаж четыре чемодана, а во Внуково получили только три. Оказалось, что на один из чемоданов сотрудница авиакомпании Turkish Airlines не выдала квитанцию. О ситуации редакции TourDom.ru сообщила туристка.

В аэропорту Антальи туристы не подходили отдельно к стойке регистрации, а сразу отдали паспорта и сдали свои вещи.

«Представитель авиакомпании на каждый чемодан наклеила по бирке, а нам отдала только три квитанции. Я показала, что одной не хватает, но она отмахнулась, показала – идите. Я подумала, что может быть, на одного человека зарегистрировали два багажных места», – предполагает женщина.



Когда россияне прилетели во Внуково, выяснилось, что в Москву из Турции прибыли только три их чемодана. В службе утерянных вещей претензию у пассажиров не приняли: «В системе зарегистрированы три багажных места, которые вы уже получили. Нет квитанции – нет багажа». Туристам посоветовали обратиться в авиакомпанию.

Представитель Turkish Airlines в аэропорту Внуково ответил практически так же: «Нет никаких доказательств, что у вас было четыре чемодана».

Пассажирка написала и в аэропорт Антальи, но там сообщили, что вещей россиян не обнаружили. Женщина обращалась даже к блогерам, которые занимаются поиском утерянных вещей в турецкой воздушной гавани, но ощутимых результатов не получила.

«Выяснилось, что там застрял какой-то багаж, но он оформлен на другую фамилию. Я предположила, что возможно, это наш, но мне ответили отрицательно».



Туристка предполагает, что чемодан могли по ошибке отправить по другому маршруту.

«Если в аэропорту Антальи сотрудница наклеила бирки на четыре чемодана, то почему выдала только три? На этом этапе идет несостыковка, – говорит юрист Игорь Косицын. – Ситуация становится непонятной: улетел ли багаж из Турции или нет, куда его загрузили, в тот же самолет, или его вообще украли?»



Юрист рекомендует туристам, если у них есть доказательства, например, фотографии, видео, написать в полицию заявление о краже, а конкретно – в линейный отдел аэропорта Внуково. «Там могли бы провести проверку. Поскольку предполагаемое преступление совершено в отношении гражданки России на территории иностранного государства, то такое право у правоохранителей есть».

Ранее TourDom.ru писал о пропаже багажа у россиянки, летевшей рейсом Turkish Airlines из Москвы на Сицилию через Стамбул. Авиакомпания компенсировала потерю, выплатив пассажирке 600 долларов. Однако туристку это не устроило, и она обратилась в суд.