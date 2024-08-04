Где в России можно необычно отдохнуть

Не каждый путешественник знает, чем примечателен остров Кий, расположенный в Онежской губе Белого моря. Специально для читателей «Парламентская газета» составила топ-5 островов и городов, которые помогут отвлечься от суеты и толп людей, присущих популярным туристическим направлениям.

По легенде в XVII веке иеромонах и будущий патриарх Никон при бегстве из Соловецкого монастыря попал в шторм и спасся на маленьком острове Кий недалеко от устья реки Онеги. По его настоянию там построили Крестный монастырь, который до сих пор считается главной достопримечательностью.

По соседству расположен остров Фаресов со старинными деревянными идолами. Чтобы посмотреть на них, придется ловить полный отлив: перейти с одной части архипелага на другую можно только два раза в день пешком по дну Белого моря.

О других достопримечательностях острова Кий, а также о том, в каких регионах можно понюхать пихту, увидеть соляные рифы и посмотреть на тюленей, читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.