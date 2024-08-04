Turkish Airlines не взяла на рейс в Анталью 38 туристов

Авиакомпания Turkish Airlines 3 августа не посадила на рейс ТК 3749 из Казани в Анталью 38 пассажиров. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, чьи туристы должны были отправиться на курорт этим самолетом.

© tourdom.ru

Вылет под флагом турецкого перевозчика выполнял дочерний лоукостер AnadoluJet (Ajet). Представитель авиакомпании сообщил пассажирам, что в Казань из Турции прибыл боинг с меньшим количеством кресел. В результате рейс в Анталью улетел с задержкой на 7 часов: вместо 12:40 его отправили в 19:53, а часть людей остались за бортом.

Из оставшихся 38 туристов 11 «посчастливилось» все же улететь в Турцию, но на день позже и со стыковкой в Стамбуле. Авиакомпания переоформила им билеты на ТК 428, который тоже опоздал – на 8 часов. Вместо 00:35 по расписанию лайнер покинул Казань лишь в 08:28.

«Сколько времени продлится пересадка в Стамбуле, нашим туристам не сообщили. Знаем лишь, что они улетели сегодня утром», – говорит турагент.



По его словам, еще 27 пассажиров «Турецких авиалиний» пока не попали ни на один рейс, авиакомпания по-прежнему не дает им никакой информации. Многие туристы вернулись домой, другие ожидают вылета в аэропорту.

По данным портала flightradar24.com, рейсы ТК 3749 выполняют Boeing 738, 3 августа на линии стоял тот же самолет.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», комментируя инцидент, отмечают, что Turkish Airlines в последнее время допускает много отклонений от графика.

«"Туркиши" уже не те, что 10 лет назад». «Должны были 28 июля лететь из Москвы в Анталью. Рейс задерживали трижды, в итоге вообще отменили из-за неисправности самолета. При этом представители авиакомпании не сделали никаких объявлений. Улетели в Турцию только на следующий день».



Редакция направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines, ответ в настоящий момент не поступил.

Ранее TourDom.ru писал о серьезных сбоях в работе турецкой авиакомпании. В июле задержки на маршрутах из Антальи в российские города достигали 26 часов. Частично проблемы с выполнением рейсов по расписанию могли быть связаны с забастовкой авиадиспетчеров в аэропорту Антальи.