Turkish Airlines не взяла на рейс в Анталью 38 туристов
Авиакомпания Turkish Airlines 3 августа не посадила на рейс ТК 3749 из Казани в Анталью 38 пассажиров. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент, чьи туристы должны были отправиться на курорт этим самолетом.
Вылет под флагом турецкого перевозчика выполнял дочерний лоукостер AnadoluJet (Ajet). Представитель авиакомпании сообщил пассажирам, что в Казань из Турции прибыл боинг с меньшим количеством кресел. В результате рейс в Анталью улетел с задержкой на 7 часов: вместо 12:40 его отправили в 19:53, а часть людей остались за бортом.
Из оставшихся 38 туристов 11 «посчастливилось» все же улететь в Турцию, но на день позже и со стыковкой в Стамбуле. Авиакомпания переоформила им билеты на ТК 428, который тоже опоздал – на 8 часов. Вместо 00:35 по расписанию лайнер покинул Казань лишь в 08:28.
«Сколько времени продлится пересадка в Стамбуле, нашим туристам не сообщили. Знаем лишь, что они улетели сегодня утром», – говорит турагент.
По его словам, еще 27 пассажиров «Турецких авиалиний» пока не попали ни на один рейс, авиакомпания по-прежнему не дает им никакой информации. Многие туристы вернулись домой, другие ожидают вылета в аэропорту.
По данным портала flightradar24.com, рейсы ТК 3749 выполняют Boeing 738, 3 августа на линии стоял тот же самолет.
Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», комментируя инцидент, отмечают, что Turkish Airlines в последнее время допускает много отклонений от графика.
«"Туркиши" уже не те, что 10 лет назад». «Должны были 28 июля лететь из Москвы в Анталью. Рейс задерживали трижды, в итоге вообще отменили из-за неисправности самолета. При этом представители авиакомпании не сделали никаких объявлений. Улетели в Турцию только на следующий день».
Редакция направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines, ответ в настоящий момент не поступил.
Ранее TourDom.ru писал о серьезных сбоях в работе турецкой авиакомпании. В июле задержки на маршрутах из Антальи в российские города достигали 26 часов. Частично проблемы с выполнением рейсов по расписанию могли быть связаны с забастовкой авиадиспетчеров в аэропорту Антальи.