На Шри-Ланке запретили выдачу е-виз

На Шри-Ланке иностранные туристы лишились возможности получать визы онлайн с конца прошедшей недели. Верховный суд страны 2 августа вынес распоряжение о приостановке новой визовой схемы, введенной в апреле 2024 года. По его требованию правительство должно восстановить ранее использовавшуюся систему онлайн-виз, сообщило вчера издание The Hindu.

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Работа портала для оформления виз была прекращена с 17 часов 2 августа – там появилось объявление, отсылающее за объяснениями в иммиграционный департамент страны. Оплатившим визы позднее этого времени обещали вернуть перечисленные деньги. Когда заработает действовавший до весны веб-сайт для получения виз ETA, информации пока нет.

Россиянам столь кардинальное решение Верховного суда ничем не грозит – гражданам России временно разрешен безвизовый въезд на Шри-Ланку на 30 дней. Все предусмотренные правилами формальности для пересечения границы выполняют по прилете.

В шриланкийских СМИ отмечают, что применяемые с весны тарифы резко увеличили стоимость визовых разрешений для иностранцев. В соответствии с контрактом на аутсорсинг любой турист, въезжающий на остров, должен заплатить 25 долларов только за обработку своего заявления. Такое требование распространялось даже на граждан стран, имеющих безвизовый режим со Шри-Ланкой.

Мотивом для иска в Верховный суд послужили обвинения в коррупции – новая практика позволяла индийскому консорциуму, получившему право на сопровождение визовых операций, обогатиться на 2,75 млрд долларов, в то время как страна не получила бы от новшеств практически ничего. Следующее слушание по делу назначено на октябрь.

По официальным данным, с января по июнь 2024 года Шри-Ланку посетило более 1 млн туристов, а доход сектора за этот период составил около 1,5 млрд долларов.

Ранее «ТурДом» писал, что в предстоящий зимний сезон у российских туристов станет больше вариантов отправиться на курорты Шри-Ланки – туроператоры Fun&Sun, Anex, Библио-Глобус, PAC Group, Space Travel, «Пантеон» и «Интурист» увеличили свои программы из ряда российских городов как на чартерах, так и на регулярных рейсах в аэропорты Бандаранаике в Коломбо и Хамбантота / Маттала на юге страны.