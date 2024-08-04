«Может стать неприятным сюрпризом». Турист рассказал о своем отдыхе в Турции

Семья из Тюмени провела 12-дневный отпуск на турецком курорте Сиде. Путевка на четверых, включая перелет и проживание по системе «все включено», обошлась в полмиллиона рублей. Однако за дополнительные услуги приходилось немало доплачивать.

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«В Турции достаточно высокие цены на услуги и экскурсии, нам пришлось платить за детей по взрослому тарифу. Это может стать неприятным сюрпризом для отдыхающих, так что стоит заранее внести дополнительные затраты в бюджет путешествия», – передает слова россиянки 72.ru.



Семья из Тюмени потратила 7500 рублей на аренду машины для посещения древних городов Перге и Аланьи, а также более 33 тысяч на экскурсии. Несмотря на высокие расценки, особенно на детские билеты, уровень сервиса, качество питания и расположение отеля оставили у семьи яркие воспоминания.

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