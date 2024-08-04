Сколько стоит доехать до Абхазии по трассе M-4 «Дон»

Из Москвы несложно добраться до Абхазии на машине, поскольку значительная часть пути проходит по современной трассе М-4 «Дон». Какова стоимость проезда по магистрали, какие будут траты на бензин и сколько раз нужно останавливаться на ночевку — в материале NEWS.ru.

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Без сна не обойтись

Проще всего доехать из европейской части России до Абхазии по М-4 «Дон». В середине прошлого века водители часто называли эту трассу, которая соединяет юг России со столицей, «дорогой смерти». Она имела всего по одной полосе в каждом направлении, не была оборудована системами освещения и разделительными ограждениями. По этой причине водители часто попадали в аварии.

Сейчас это современная платная магистраль, которая позволяет быстро доехать от Москвы до Краснодара. Разрешенная максимальная скорость для легковых моделей составляет 110 км/ч. На трассе есть множество заправок и мест для отдыха, сотовая связь работает без проблем. К настоящему моменту не закончена реконструкция участка с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области, могут быть пробки.

Тем не менее после Краснодара начинается более сложная дорога (она бесплатная). Эта трасса имеет неплохое покрытие, однако проходит через горы, на ней множество поворотов. После того как водители доезжают до побережья Черного моря и поворачивают в районе поселка Джубга по направлению к Туапсе, Сочи и Абхазии, начинается самый сложный участок пути. Это горный серпантин с пешеходными переходами, периодическим ограничением скорости до 20–40 км/ч, автобусами и грузовиками. Расстояние от Джубги до Сочи на машине составляет около 170 км. Однако летом на преодоление этого пути может уйти восемь часов.

Затем водителю нужно проехать мимо аэропорта Адлера, добраться до границы с Абхазией и финишной точки — Гагры, Пицунды, Нового Афона или Сухума. Этот путь займет еще 3–5 часов. Кроме того, некоторое время уйдет на прохождение пограничного контроля.

В итоге путь на автомобиле из Москвы до Абхазии займет порядка 26–30 часов. Без отдыха преодолеть его невозможно. Даже если в машине находятся несколько водителей, без полноценной ночевки такое путешествие нельзя назвать безопасным. По этой причине путешественнику из Москвы лучше заночевать в районе Ростова-на-Дону или Краснодара. Если ехать в Абхазию из Санкт-Петербурга, то рекомендуется запланировать две ночевки, например около Воронежа и в Краснодарском крае.

Сколько стоит проезд на машине по платной дороге

Платная дорога Москва — Краснодар обойдется водителю в 4250 рублей, если ехать с понедельника по четверг. Стоимость трассы составит 5110 рублей для автомобилистов, которые отправятся на юг с пятницы по воскресенье. За обратную дорогу придется заплатить такую же сумму. Скидки при оплате транспондером нет, однако лучше иметь при себе это устройство, поскольку без него в пунктах оплаты нужно стоять в очереди к кассам.

Для оплаты проезда подойдет транспондер любого оператора платных дорог в России (в том числе и того, который контролирует Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге). Если у водителя нет такого устройства, его можно арендовать. «Автодор» предоставляет данную услугу в центрах обслуживания на платных трассах. Цена аренды — пять рублей в сутки, то есть за 14 дней автомобилист заплатит 70 рублей. Транспондер «Автодора» стоит 4–5 тысяч рублей.

Если ехать в Абхазию из Санкт-Петербурга, то за автострады заплатить придется больше. Водитель поедет из Северной столицы до Москвы по платной трассе М-11 «Нева». Скорее всего, он будет объезжать столицу по платному Московскому скоростному диаметру (альтернатива — Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы). За проезд по платным дорогам из Петербурга автомобилист заплатит около 9–10 тысяч рублей в одну сторону.

Вторая крупная статья расходов — топливо. Расстояние от Москвы до Абхазии и обратно составляет около 3,6 тысячи километров. При среднем расходе 10 л бензина на 100 км пути за топливо нужно будет заплатить 19 тысяч рублей.

Если водитель едет в Абхазию из Петербурга, то стоимость бензина составит 26,5 тысячи рублей. В среднем на отели необходимо заложить сумму в размере 5000 рублей за ночь (можно найти гостиницы за 2000–3000).

Для въезда в Абхазию на автомобиле с российскими номерами требуется страховка, которая оформляется на границе. Кроме того, водитель может купить полис онлайн. Цена страховки — 1000 рублей на 14 дней и 1500 рублей на 30 дней.

Ориентировочные траты на поездку в Абхазию на автомобиле из Москвы и обратно

Платная дорога: 10 000 рублей;

Топливо: 19 000 рублей;

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей;

Страховка на 14 дней — 1000 рублей;

Итого: 40 000 рублей.

Ориентировочные траты на поездку в Абхазию на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно

Платная дорога: 19 000 рублей;

Топливо: 26 500 рублей;

Отель по дороге (четыре ночи): 20 000 рублей;

Страховка на 14 дней — 1000 рублей;

Итого: 66 500 рублей.

Автомобиль или самолет: что дешевле

Если вы хотите добраться до Абхазии на самолете, то рейсы выполняются только до аэропорта Адлера. До республики придется ехать на автобусе или такси. Кроме того, можно заранее заказать трансфер. Эту услугу предлагают многие местные водители. Цена поездки в Сухум составляет около 6–10 тысяч рублей.

Как правило, билет на самолет из Москвы в Адлер и обратно летом обычно стоит 25–30 тысяч рублей без учета багажа (иногда бывают более дешевые варианты). То есть двум пассажирам нужно будет заплатить 50–60 тысяч рублей, а четырем — 100–120 тысяч (плюс за трансфер в Абхазию). Билеты из Санкт-Петербурга стоят примерно столько же, как и из Москвы.

Если сложить все расходы (покупка багажа при авиаперелете, трансфер и так далее), то поездка на автомобиле будет выгоднее, чем на самолете.

Если лететь на лайнере до Адлера и ехать до Абхазии на автобусе, то можно добраться до пункта назначения гораздо быстрее, чем на машине. Если вы выйдете утром из дома, к вечеру будете на месте.

Плацкарт Москва — Сухум в одну сторону стоит 5,5–6 тысяч рублей, а купе — около 10 тысяч. Можно доехать до Абхазии из Петербурга по железной дороге — поезд идет двое суток и 10 часов. Если в купе едут три или четыре человека, то поездка на автомобиле будет выгоднее. Кроме того, летом сложно купить билеты на поезд в Сухум.