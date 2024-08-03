Мстиславль пригласил гостей окунуться в атмосферу рыцарских турниров

Появившись на белорусской земле еще в двенадцатом века по воле потомков Владимира Мономаха Мстиславль бережно сохраняет и сегодня свои средневековые традиции, подтверждают репортеры БЕЛТА, приняв участие 3 августа в "Рыцарском фесте".

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Зрелищные бугурты, дамы в богатых убранствах и рыцари в сияющих доспехах, турнир лучников - все это калейдоскоп ярких впечатлений от фестивального дня в древнейшем городе на востоке Синеокой. В этом году торжества проходят в шестнадцатый раз, а это уже определенный этап взросления, совершеннолетия, полагает глава районной администрации Дмитрий Пимошенко.

На Замковой горе многочисленным гостям представили в субботний день сказку "Легенда о Мстиславе" в исполнении конно-исторического клуба "Золотая шпора". Мастерство наездников, красота их скакунов и захватывающий сюжет истории держали в напряжении зрителей, вызывая у них бурю эмоций.

А на торговой улице города зрители шумно приветствовали грандиозное шествие в стилизованных костюмах той эпохи. Кстати, одной из ее участниц была местная жительница Ольга Майорова. Бросалось в глаза, что ее платье, отделанное мехом и красивыми кружевами, сверкало на солнце и яркими камнями. "В этом костюме я чувствую себя настоящей королевой", - поделилась она с репортерами.

По традиции, уточняет агентство, центральная часть города стала большой средневековой ярмаркой. Разнообразные изделия ручной работы из кожи, металла и дерева - мастера готовы выполнить любой каприз практически на месте. Мастер-классы по резьбе по дереву для взрослых, необычные забавы для детей - даже взрослые были не прочь испытать свои силы в боях на подушках на бревне.

Среди мастеров обратили на себя внимание и супруги Семеновы, которые специально приехали из Гродно. Они предлагали не только разнообразный товар ручной работы, но и украшения в стилистике фестиваля.

"Мы привезли деревянную посуду, вязаные изделия: шапки, игрушки, ковры, а мой муж будет проводить мастер-класс резьбы по дереву", - рассказала Вероника, добавив, что вместе с мужем регулярно посещают деревни и села, изучают предметы старинного обихода. "Очень хочется все это сохранить для следующих поколений", - пояснила она.



Принимали в фестивальном торжестве и юные горожане. Семилетняя Анастасия Томашева, например, блестяще справилась с ролью дочери князя. Она познает актерское мастерство в местной школе искусств. Правда, признается она, перед выступлением немного волновалась, но все прошло "на отлично", тем более, что в своем наряде девочка, по ее словам, "чувствовала себя принцессой".

С нетерпением ожидали зрители и традиционную изюминку фестиваля - бугурты. Кстати, и репортеры подтверждают, что схватки были яркими и эмоциональными. Особый азарт вызвали шоу клуба "Шотландская пехота" и юмористическое представление "Неудачные сваты" от конно-исторического клуба "Золотая шпора". А дальше чередовались тактические бугурты: захват знамени, охрана короля, массовые сражения, турнир лучников и театрализованный штурм замка.

И конечно самой вкусной локацией Замковой горы стала дегустация блюд средневековой кухни. Среди тех, кто зазывал за вкусными угощениями, гаспадыня Агата и гаспадар Сцяпан. "Предлагаем угоститься домашней колбасой, окороками, соленым салом, блинами и рыбой из Вихры и Сож. А коронное блюдо у нас называется "Глаз дракона". Это домашний хлеб, сало, укроп. Венчает этот бутерброд яичница-глазунья", - поделились своим рецептами кулинары.

Организаторы не скрывают, что ближе к ночи для гостей фестиваля приготовлены огненные выступления и концерты. Словом, до поздней ночи Мстиславль будет жить своей яркой фестивальной жизнью.