Стеклянный мост и водопады: чем удивляет каньон Дашбаши в Грузии

Туристы едут за прохладой в каньон Дашбаши в Грузии. Его высота 1500 метров над уровнем моря. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе, прячась от жары, как и многие другие в эти выходные отправился высоко-высоко в горы.

Сначала страшно и захватывает дух, потом привыкаешь и невозможно оторвать глаз от красочных пейзажей каньона Дашбаши. Главная достопримечательность – мост из стекла из железа. Он словно парит в воздухе над пропастью.

«Длина моста – 240 метров. Он держится на специальных тросах, которые обеспечивают амортизацию конструкции. Это особо актуально в ветреную погоду», – отметил журналист.



Именно поэтому, проходя по мосту, ощущаешь себя как на палубе корабля или на ковре-самолете. Вес конструкции 110 тонн. На нем могут находиться сразу 500 человек. Тросы все выдержат.

«Все материалы, использованные при возведении моста, прошли строгие тесты на прочность. Что касается стекла, то оно изготовлено по специальной технологии. Безопасность гарантирована. Работа объекта зависит от погоды. В случае осадков или сильного ветра, отдыхающие совершают прогулки по другому маршруту», – рассказала генеральный менеджер комплекса Майя Кукава.



Можно спуститься вниз, к водопадам. В хорошую погоду вода изумрудного цвета, а вот зимой она замерзает, принимая причудливые формы. Кстати, находясь у подножия каньона, стеклянный мост открывается совсем под другим ракурсом, так же как и прозрачный многогранник в виде бриллианта. Расположен он посередине. Самое место для необычных фотосессий.

«Когда сделала первый шаг, то тряслись ноги. Потом привыкла. Я летать не боюсь, а вот высоты – очень. Так что удалось побороть страх», – поделилась туристка Ольга Настасиу.



Для тех, кто с экстримом на «ты», – велозиплайн. На электровелосипеде смельчаки словно эквилибристы параллельно мосту совершают путь из пункта «А» в пункт «Б». Крылатые качели – еще один тест на выдержку. Небольшой инструктаж, и можно отправляться в полет. Три минуты над землей для отважных туристок прошли незаметно и превратилась в незабываемые эмоции.

«Это такой адреналин, такая свежесть. Всем советую устроить себе небольшое испытание и получить наслаждение. Совсем не страшно. Думаю повторить», –поделилась туристка Фрида Фачтайн.



На свежем воздухе хороший аппетит гарантирован. Для гостей – блюда местной кухни: знаменитая картошка «по-цалкски», свежий салат, харчо с орехами с сырно- кукурузными шариками. До Тбилиси около двух часов езды по живописной местности региона Квемо Картли.