Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает новые прямые рейсы из Екатеринбурга на популярный китайский курорт — остров Хайнань. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты в Санью стартуют с 3 сентября 2024 года и будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам, а обратные рейсы запланированы на среду и воскресенье.



Новые рейсы будут выполняться на современных воздушных судах Airbus A330, обеспечивая максимальный комфорт для путешественников.

Отмечается, что запуск этих маршрутов стал важным событием, так как группа «Аэрофлот» продолжает расширять географию полетов из аэропорта Кольцово. При этом россияне могут находиться на Хайнане без визы до 30 дней при перелёте прямым рейсом.



На данный момент из Екатеринбурга доступны прямые рейсы по 12 направлениям, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, и международные курорты Турции и Египта. Кроме Екатеринбурга, прямые рейсы в Санью уже доступны из Москвы и Красноярска.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы на Гоа из Екатеринбурга в октябре. Самолёты будет принимать новый аэропорт Гоа Манохар.