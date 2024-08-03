Куда отправятся россияне на зимние праздники и сколько стоят путевки

Россияне начали активно бронировать туры на Новый год. Традиционно в этот период наибольшей популярностью пользуется пляжный отдых в теплых странах. «Вечерняя Москва» узнала, где любят проводить зимние праздники россияне и сколько стоят путевки при раннем бронировании.

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Согласно данным туроператоров самым большим спросом пользуется пляжный отдых в ОАЭ, на Бали и Мальдивах.

"В Турцию и Египет, конечно, путевки тоже берут, но уже не так часто, как раньше. Публика «наелась» этими направлениями, хочется чего-то более экзотичного. Высок спрос на Таиланд, Сейшелы, Маврикий и Шри-Ланку", — отметил директор туристического агентства Геннадий Разумков.



Как пояснил эксперт, сейчас тур на Новый год можно купить по скидке — в рамках раннего бронирования.

Вот это фейерверк

В Дубай на Новый год летят не только за солнцем и морем, но и для того, чтобы окунуться в арабскую роскошь и посмотреть самый красочный новогодний фейерверк. Цены туров — от 230 тысяч рублей на двоих. За эту сумму можно отдохнуть в отеле четыре звезды. В стоимость также включены перелет и двухразовое питание.

Тай, встречай

Стоимость новогоднего тура в Таиланд стартует от 260 тысяч рублей на двоих. За эту сумму можно отдохнуть в отеле три звезды Центральной Паттайе. В стоимость тура также включены перелет и двухразовое питание. Круглый год в Таиланде актуален как пляжный отдых, так и культурные или развлекательные программы на любой вкус.

Белый песок вместо снега

Мальдивы на Новый год — это шанс провести каникулы не среди белых снегов, а среди белых песков, омываемых водами Индийского океана. Третья декада декабря, а также январь считаются сухим сезоном, поэтому ничто не помешает вам насладиться праздничными днями в полной мере. Цены туров — от 370 тысяч рублей за двоих в отеле четыре звезды. В стоимость включены перелет, трансфер, трехразовое питание. В прошлом году, кстати, было дороже.

И бассейн сойдет

Путевка в Турцию на двоих обойдется в среднем от 200 тысяч рублей — с перелетом, проживанием и двухразовым питанием.

"Покупаться в море, конечно, вам не удастся, — отметил Разумков. — Некоторые отели имеют бассейны с подогреваемой водой. Другой вопрос, что зимой их выбор невелик. И в основном это «пятерки» — то есть самые дорогие."



Отпразднуем под пирамидой

Египет — самый выгодный вариант. Новогодние туры на двоих стоят от 170 тысяч рублей. Бюджетные отели находятся в основном в Хургаде. Большинство из них работает по системе «все включено». Правда, за новогодний ужин придется заплатить отдельно. Купаться на Новый год в Египте не всегда возможно. Но загорать — запросто.

Тем временем

С 1 января 2025 года туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда. Он заменит курортный сбор, который уже взимался с приезжих в некоторых регионах России. Новые правила предусматривают, что платить за прием постояльцев будут владельцы отелей и хостелов.

Прямая речь

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии: