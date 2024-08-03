Филиппины: когда лучше поехать на Себу и Боракай

Пока одни туристы рассматривают летние предложения по отдыху на Филиппинах, другие бронируют туры на экзотические острова на зимний сезон. Редакция составила краткую памятку, как попасть на курорты в Тихом океане, – уточнила правила въезда для россиян, стоимость туров и авиабилетов, особенности использования банковских карт UnionPay.

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Филиппины: нужна ли виза

Россияне имеют возможность приехать на Филиппины без визы на срок до 30 дней. Условием для этого являются обратные билеты и загранпаспорт, действительный от 6 месяцев на дату выезда. Несовершеннолетним гражданам России также необходимы собственные паспорта – вписанных в документы родителей детей на Филиппины не пустят, предупреждают туроператоры.

Каждому иностранцу за несколько дней до поездки надо заполнить онлайн-анкету. Кроме личных данных, указывают номер авиарейса и адрес отеля – удобно, что есть образец для ее оформления. После этого на электронную почту получают QR-код, который показывают в распечатанном виде или на смартфоне при прохождении погранконтроля. Туристы отметили, что на практике при пересечении границы у них не всегда спрашивали про QR-код, однако, некоторые авиакомпании отказывали в регистрации на рейс без его предъявления.

Москва – Филиппины: дешевые авиабилеты

Между Россией и Филиппинами прямое авиасообщение было установлено на маршруте Иркутск – Манила: рейсы до весны выполняла авиакомпания «ИрАэро». Свои планы на зиму 2024 года перевозчик пока не обнародовал. При этом «Аэрофлот» рассматривает возможность беспосадочных авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Из Шереметьево на остров Себу можно слететь за 46 тыс. руб. с багажом на рейсах China Southern Airlines со стыковкой в Гуанчжоу – такие цены были на отправление 7 сентября и возвращением 19 числа. В пути 23 часа и на час меньше обратный путь.

Чем ближе к новогодним праздникам, тем дороже авиабилеты и меньше предложений за счет бронирований туроператорами по своим турпакетам. Например, round trip на 10-23 декабря на маршруте Москва – Доха – Себу на рейсах Qatar Airways стоимость 1 кресла – от 84 тыс. руб. по багажному тарифу. А к концу года цена перелетов доходит до 100 тыс. руб. и более.

На авиалинии Шереметьево – Пекин – Манила на даты 15-25 декабря 1 место туда-обратно – от 68 тыс. руб., включая багаж, на рейсах Air China. В дороге сутки и 16 часов при возвращении. С вылетом из Москвы 7 сентября и назад 21 числа билеты стоят от 54 тыс. руб. с 23 кг в багаже на самолетах China Eastern Airlines с длительной пересадкой в Шанхае.

Туры из Москвы: Себу и Боракай

Посмотрели на стоимость туров на Филиппины с вылетом из Москвы в популярные «пятерки» в межсезонье и на новогодние праздники. Турпакет с 7 сентября в Plantation Bay Resort & Spa 5* на острове Себу – от 271 тыс. руб. за двоих на 9 ночей с завтраками. Отдых на острове Боракай в отеле Aqua Boracay 5* – от 266 тыс. руб. за 2 взрослых на 8 ночей с питанием BB с 8 сентября. Поездка для двоих на остров Палаван с размещением в Princesa Garden Island Resort & Spa 5* – от 254 руб. руб. за 9 ночей также на завтраках с 8 сентября.

С вылетом 28 декабря из Домодедово на остров Себу турпакет в Plantation Bay Resort & Spa 5* на 9 ночей стоит от 607 тыс. руб. на двоих с питанием ВВ. Турпакет с такими же характеристиками в Movenpick Hotel Mactan Island Cebu 5* на 27 декабря – от 419 тыс. руб.

На острове Боракай Новый год можно встретить, в частности, в Discovery Shores Boracay 5*, заплатив за 8 ночей от 462 тыс. руб. за 2 туристов с вылетом из Москвы 28 декабря. С этой же даты размещение в отеле Cauayan Island Resort 5* на Палаване – от 590 тыс. руб. также за 8 ночей с завтраками.

Погода на Филиппинах

На Филиппинах дождливым считают период с мая по сентябрь. На раскинутых на большой площади островах погоду определяют муссоны. На Себу синоптики на основе архивным данным ожидают в августе-сентябре переменную облачность и ежедневные кратковременные дожди. Дневные температуры – 30-32 °C, ночные – около 27 градусов. В ноябре-декабре солнца обычно больше, а осадков значительно меньше. Похожие прогнозы – по острову Боракай и по столице страны Маниле, расположенной на острове Лусон.

Для города Тагбиларан на острове Бохоль на август-сентябрь предсказывают совсем немного дней с дождями, зато их должно прибавиться в ноябре-декабре.

В летние месяцы на острова нередко налетают тайфуны и затопляющие все вокруг ливни. Когда в прошлом году на Палаване в августе шли сильные дожди, на Панглао было солнечно. В основном, как отметили туристы, тучи внезапно заволакивают небо, затем дождь как из ведра, а через полчаса-час – вновь безоблачное небо.

В паблике, посвященном Филиппинам, рассказали, что на прошедшей неделе на курорте Эль Нидо на Палаване солнце и дождь чередовались через день. В посте от 22 июля написали, что в городке Моалбоале на Себу отличная погода – не без осадков, но целом все хорошо. Про Манилу известно, что в это время там бушевал тайфун с ливнями.

UnionPay: снимаем наличные

На Филиппинах россияне оплачивали покупки и услуги в отелях банковскими картами UnionPay от не попавших под санкции банков. Например, на Себу пластик от Газпромбанка работал в торговом центре SM City и Outlet Pueblo Verde. В отеле Hilton в Маниле депозит за номер турист смог оплатить только кредиткой ГПБ – с надписью Credit, в то время как за услуги проходила дебетовая карта.

В соцсетях отметили, что безналичные платежи были возможны далеко не везде – зачастую просто не было никаких терминалов для оплаты. Поэтому советуют снимать наличные в банкоматах, которые есть на всех островах. Комиссия местных банков составляет 250 филиппинских песо (365 руб.) за операцию, разные АТМ настроены на выдачу от 10 тыс. до 40 тыс. песо за раз.

Валюту меняют как в обменных пунктах, так и в отелях. В аэропорту Манилы туристы получили за каждый доллар 58,10 песо при кросс-курсе на тот день в 58,36, там же принимали и купюры старше 2006 года выпуска. Про аэропорт Себу отметили, что в обменнике курс лучше, чем в ряде туристических мест. По оценкам путешественников, в сети обменных киосков Palawan Pawnshop за доллар давали чуть больше, чем по межбанковским котировкам.

Ранее «ТурДом» писал, что туристу из Подмосковья не повезло во время отдыха на Филиппинах – он привез с курорта паразитов в своем организме, на родине ему потребовалась срочная операция.