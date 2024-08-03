Сколько стоит доехать из Москвы и Петербурга до Минска по М-1 «Беларусь»

До Белоруссии можно доехать на автомобиле из РФ с российскими номерами. Водителям не нужны виза или загранпаспорт. Кроме того, в республике принимают банковские карты, выпущенные в России. О том, сколько стоит поездка из Москвы, Петербурга и Казани до Минска на машине — в материале NEWS.ru.

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Какие документы требуются для поездки на автомобиле в Минск из России

Несмотря на наличие границ и действующих погранпереходов, въезд для жителей России в Белоруссию свободный. Из документов потребуется только российский паспорт (для детей — свидетельство о рождении). На территорию республики можно въехать и по загранпаспорту, причем штампов в него не ставят. Кроме того, автовладельцу нужно иметь документы на машину и водительские права, но они являются обязательными и для поездок внутри России.

Единственное, что необходимо оформить дополнительно для въезда в Республику Беларусь, это страховку гражданской ответственности. Сейчас она называется «синяя карта». Пока в обеих странах действуют разные системы «автогражданки», хотя не исключено, что ситуация скоро изменится. Парламент Союзного государства одобрил проект закона о едином полисе для РФ и Белоруссии. Предполагается, что водители смогут покупать полисы, действующие как в обеих странах, так и в любой из них по отдельности. На данный момент неизвестно, сколько они будут стоить.

При поездке в Белоруссию на 15 дней водителю нужно будет заплатить за «синюю карту» 990 рублей и 1320 рублей — на 30 дней. Их можно оформить онлайн в российских страховых компаниях либо при подъезде к границе. Кроме того, лучше взять с собой стандартную медицинскую страховку для путешественников, хотя она не является обязательной при въезде в страну.

Сколько водителю придется заплатить за платные дороги

Из Москвы в Минск нужно ехать по трассе М-1 «Беларусь», которую называют Минским шоссе. Большая часть этой дороги является бесплатной для водителей. Качество М-1 вполне приличное.

Автовладельцам придется раскошелиться лишь при выезде из Москвы: пока есть только два платных участка от МКАД до 66-го километра (включая Северный обход Одинцово). Стоимость объезда Одинцово — от 377 рублей при наличии транспондера оператора трассы и до 550 рублей — при оплате картой или наличными. Проезд на участке с 33-го по 66-й километр обойдется водителю в 170 рублей. Возможно, ему придется заплатить еще 600 рублей за Северный дублер Кутузовского проспекта (проспект Багратиона). В итоге максимальная стоимость проезда составит 1320 рублей. Если выехать из Москвы рано утром, можно преодолеть все платные участки по бесплатным альтернативным маршрутам.

Однако в будущем число платных участков будет заметно больше. «Автодор» планирует модернизировать значительную часть М-1 «Беларусь».

Водителям не обязательно тратиться на ночевку при поездке из Москвы в Минск. Общее время в пути займет 8–9 часов. Если выехать утром, то ближе к вечеру вы будете осматривать достопримечательности столицы Белоруссии.

Главная статья расходов — это топливо. Москву и Минск разделяют около 700 км. При среднем расходе бензина в 10 литров водитель заплатит на заправках 3850 рублей.

Поездка Москва — Минск обойдется автовладельцу в 6160 рублей в одну сторону с учетом страховки, если ехать по дорогому пути — проспекту Багратиона и Северному обходу Одинцово. Если сэкономить и ограничиться только платным участком с 33-го по 66-й километр М-1, то затраты составят чуть более 5 тысяч рублей в одну сторону.

Ориентировочные траты на поездку в Минск на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 2640 рублей;

Топливо: 7770 рублей;

Страховка на 14 дней: 990 рублей;

Итого: 11 400 рублей.

Cколько стоит доехать до Минска из Петербурга на машине

Доехать до Минска из Санкт-Петербурга на машине можно за 12–13 часов. Если вы не уверены в своих водительских навыках или быстро устаете за рулем, то следует остановиться на ночевку. Однако опытный автовладелец сможет преодолеть этот путь за сутки.

Из Петербурга в Белоруссию навигатор часто ведет по платной дороге, которая начинается у поселка Опочки. Однако водители, которые часто путешествуют в этом направлении, жалуются на трассу. Проезд по ней стоит всего 220 рублей, однако ее качество оставляет желать лучшего. По этой причине дешевле и комфортнее доехать до Минска по бесплатной дороге мимо Витебска. Путь увеличится на 50 км, но по времени в пути разницы почти не будет.

Если объехать платную дорогу, то расходы при поездке из Петербурга будут лишь на топливо порядка 4,4 тысячи рублей в одну сторону.

Ориентировочные траты на поездку в Минск на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно:

Платная дорога: 0 рублей;

Топливо: 8800 рублей;

Страховка на 14 дней: 990 рублей;

Итого: 9790 рублей.

Сколько стоит поездка в Минск из Казани на машине

Житель Казани заплатит за дорогу до Минска гораздо больше. Во-первых, сам путь займет 16–17 часов, поэтому лучше остановиться на одну ночевку, например после проезда Москвы. Кроме того, за платную дорогу М-12 «Восток» водителю придется отдать 4816 рублей (если заезжать на трассу рядом с аэропортом Казани), плюс платные дороги в столице РФ. На топливо уйдет около 8 тысячи рублей в одну сторону.

Ориентировочные траты на поездку в Минск на автомобиле из Казани и обратно:

Платная дорога: 12 272 рубля;

Топливо: 16 000 рублей;

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей;

Страховка на 14 дней: 990 рублей.

Итого: 39 262 рубля.

Сколько стоит самолет или поезд до Минска

Из Москвы есть множество прямых рейсов в Минск. Стоимость полета составляет 8–11 тысяч рублей в обе стороны. Это билет без багажа, за который в авиакомпаниях просят доплатить еще 3–5 тысяч рублей. Как правило, билеты на самолет из Петербурга в Минск стоят дороже — 12–17 тысяч рублей. Из Северной столицы дешевле добраться на машине, даже если путешествует один человек, не говоря уже о компании. Рейсы из Казани в Минск тоже есть, стоимость билета составляет в среднем 18–25 тысяч рублей.

Кроме того, из Москвы или Петербурга можно добраться до белорусской столицы на поезде. Путь на «Ласточке» займет около семи часов. Пассажиру нужно будет заплатить 3,4 тысячи рублей за сидячее место в одну сторону (билет в бизнес-класс — 6,2 тысячи рублей). «Ласточки» не ходят из Петербурга в Минск. Поездка на ночном поезде займет около 14 часов (билет в купе стоит 7,3 тысячи рублей в одну сторону).

Поезд из Казани идет в Минск только с пересадкой в Москве. Общее время в пути составляет 22–23 часа. Билет в купе обойдется пассажиру примерно в 17 тысяч рублей в одну сторону. За проезд из Казани и Минск и обратно на поезде семья из четырех человек заплатит около 140 тысяч рублей (стоимость путешествия на машине из Казани составит 40 тысяч рублей).