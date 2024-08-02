Аэропорты Евросоюза введут новое ограничение для пассажиров

Аэропорты Европы с 1 сентября в едином порядке должны установить ограничения для пассажиров: в ручной клади снова можно провозить не более 100 мл жидкости. Соответствующее постановление на этой неделе приняла Еврокомиссия.

Отметим, что во многих европейских аэропортах за последние годы установили новые сканеры С3. Такое оборудование поставили в авиагаванях Германии, Ирландии, Италии, Литвы, Нидерландах, Швеции, Мальты, Финляндии, Великобритании. Благодаря им ограничение на количество жидкости было снято, пассажирам в принципе на контроле не нужно доставать бутылки и баночки из рюкзаков и чемоданов.

Однако теперь в Еврокомиссии заявляют, что новые сканеры, раньше считавшиеся примером передовых технологий, небезопасны, так как не смогут отличить жидкое горючее вещество от обычной воды. Их необходимо усовершенствовать. А пока с проблемой не разобрались, аэропорты Европы должны пользоваться проверенными аппаратами и вернуться к старым процедурам и правилам в отношении провоза жидкости. Решение, кстати, поддержали и в Великобритании, хотя страна сейчас не входит в ЕС.

На постановление Еврокомиссии довольно бурно отреагировали в Международном совете аэропортов Европы (ACI EUROPE). В организации отметили, что ограничение с провозом жидкости – это только верхушка айсберга проблем пассажиров. Аэропорты, которые до этого успели установить сканеры С3, должны будут достать со складов старые аппараты, переоборудовать пропускные пункты, привлечь дополнительный персонал для работы на них. Как итог – досмотр будет проводиться намного медленнее, увеличатся очереди.

Кроме того, всё это приведет к финансовым издержкам для аэропортов. Но самое главное – подорвано доверие к самому понятию авиационной безопасности.