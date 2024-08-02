Россиянка перечислила стыдные для русских привычки шведов

Путешественница из России перечислила привычки шведов, которых в России бы стыдились. В своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия» она написала, что в Швеции не боятся краж и пользуются авоськами ради экологии.

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Люди спокойно оставляют коляски и велосипеды на уличной парковке, у магазинов или во дворе, в некоторых случаях даже не пристегивая их замком, потому что не боятся за то, что их личные вещи украдут, — рассказала блогер.



Она также рассказала, что шведы любят жить скромно и ценят социальное равенство. Демонстрация богатства или статуса у них считается неуместной. Путешественница обратила внимание на равенство мужчин и женщин во всех сферах жизни в Швеции.

Известная байкерша из Ульяновска Елена Волкова на фоне гибели МотоТани рассказала о своей поездке в Турцию, добавив, что россияне на курорте ведут себя «хуже свиней». Она отметила, что вспомнила персонажей из «Нашей Раши» и призналась, что в эту страну она больше никогда не поедет.

Психолог и сексолог Александра Миллер заявил, что мужчинам-туристам, которые приезжают в Таиланд и хотят попробовать секс с местными девушками, стоит помнить о рисках получить некоторые заболевания. По ее словам, девушки, готовые на интимную связь, «работают» со всеми, кто к ним подходит, поэтому к вопросу контрацепции в этом случае стоит относиться особенно внимательно.