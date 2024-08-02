Туристы пожаловались на отравление в четырехзвездочном отеле Кемера

Россияне, отдыхающие в Beldibi Beach Hotel 4* в Кемере, пожаловались на отравление, а также на скудное питание в ресторане отеля. Выбор блюд на шведском столе ограничен, мясо гостям дают только на ужин. Об этом редакции TourDom.ru рассказал один из туристов.

Сергей, его жена и двухлетний ребенок отравились на четвертый день пребывания в гостинице. «Сидим с температурой и расстройством желудка. К врачу не обращались, пьем таблетки».

Турист предполагает, что в отравлении может быть виновато питание в гостиничном ресторане: «Возможно, соки, разбавленные нечистой водой». По словам Сергея, выбор блюд в ресторане отеля очень узкий, несмотря на «все включено». На завтрак гостям предлагают только вареные яйца, брынзу, сыр и хлеб. Ребенка практически нечем накормить. «Все новые гости, а многие с детьми, когда приходят на завтрак, устраивают скандал».

На обед и ужин туристы могут выбрать «жареные овощи, какие-то жидкие смеси и арбуз». После жалоб администрации на питание ассортимент на шведском столе расширили – гостям стали давать картошку с мелко порезанными котлетами, а на ужин – макароны с курицей.

Сергей считает, что его семья могла подцепить заразу и в бассейне: «Он маленький, грязный и мутный, просто болото».



Туристы попросили туроператора переселить их в другой отель, но предложенный вариант размещения их не устроил из-за высокой доплаты. Тур, забронированный россиянами изначально, был недорогим – 140 тыс. руб.

«Понятно, что не 300 тыс., но и не 50 все-таки, – говорит Сергей. – В итоге мы получили испорченный отпуск».



Редакция направила запрос в Beldibi Beach Hotel, в настоящий момент ответ не поступил.

«Если туристы по прилете хотят получить компенсацию за некачественный отдых, они могут направить туроператору претензию через турагента», – напомнила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.



Подавая претензию, турист должен оценить сумму желаемой компенсации, например, сравнив тарифы на размещение с питанием и без питания.

«В досудебном порядке такие требования чаще всего не удовлетворяются и разрешаются уже в суде», – пояснила Мария Чапиковская.



Туристам придется доказать несоответствие предоставленных услуг их описанию. Для этого пригодятся фото и видео, снятые в гостинице, показывающие отсутствие или недостаток еды в ресторане с указанием времени съемки. Можно также написать жалобу гиду и администрации отеля. Для того, чтобы доказать факт отравления, необходимо обратиться к врачу, сохранив полученные от него выписки и рецепты.

Ранее мы сообщали о жалобах на плохое питание в отеле Festival Nature 4* в Кемере. В комментариях один из турагентов посоветовал туристам не покупать туры на «все включено» в отелях эконом-класса: «как вариант можно выбрать городскую гостиницу 3* с хорошим рейтингом, в которой ценник проживания будет намного бюджетнее и кушать в городских заведениях».