Первый раз в Стамбуле: чем он впечатляет и что сколько стоит

Наш корреспондент Елена Корниенко впервые побывала в Стамбуле и рассказала, что больше всего впечатляет туриста-новичка (многие из местных отлично говорят на русском, котики спят прямо на товарах в магазинах) и почему некоторых мужчин на входе в мечеть просят надеть юбку.

Так случилось, что я ни разу не бывала в Стамбуле, но в июле этого года решила исправить упущение. Город поразил меня количеством контрастов, жарой и тем, что для посещения необязательно хорошо говорить на иностранных языках.

Мой спутник знает на английском несколько основных фраз, но оказалось, что в туристических местах многие продавцы и официанты хорошо говорят по-русски, а в районах для местных велик шанс наткнуться на бывших жителей РФ. Когда мы заблудились в поисках магазина, нам предложил помочь доставщик продуктов, который проезжал мимо и услышал наш разговор.

Гурманам в Стамбуле есть где развернуться. Те, кто скучает по ушедшему «Макдоналдсу», могут заказать два комбо за 540 лир. Любителей кебаба в кафе в туристическом районе угостят гигантской порцией на трех человек за 1200 лир. Омлет на завтрак продают за 120 лир. Попробовать пирожные в «Старбаксе» получится за 120–140 лир. Кофе по-турецки обойдется в 65 лир, а стоимость чая зависит от места: в крупном кафе в торговом центре его подавали бесплатно, а в некоторых популярных у туристов местах цена доходила до 30 лир. В большей части локаций его удается найти за 10–20 лир.

По городу мы решили передвигаться на общественном транспорте. Для этого нужно купить Istanbulkart. Проездной охватывает все виды общественного транспорта. Сама карточка стоит 70 лир, а вход в метро, трамваи и автобусы – 17,7 лиры. За поездку на метробусе, в зависимости от расстояния, придется заплатить от 12 до 26 лир, а прокатиться на пароме можно за 19–27 лир.

Пожалуй, главная достопримечательность Стамбула – его мечети. Чтобы попасть внутрь раскрученных соборов, например в Айя-Софию, придется заплатить за билет 25 евро и отстоять очередь. Если не хочется тратить на это время, есть несколько не менее интересных аналогов. Один из них – мечеть Сулеймание. Вход здесь бесплатный, туристов существенно меньше, а красота убранства не слишком уступает другим храмам.

К слову, для посещения исламских святынь девушкам необязательно примерять хиджаб. Я путешествовала в легких брюках, футболке и шляпе. Когда я попыталась у входа в мечеть попросить платок, мне отказали – главное, что голова покрыта. А вот с голыми ногами зайти в собор не получится. Европейца в шортах до колена, который приехал с экскурсионной группой, остановили и попросили надеть «дежурную» юбку в пол.

Второе место, которое посещает почти каждый турист, – это улица Истикляль. Здесь сразу понимаешь, что Стамбул – это город контрастов. Особенно если получится подняться на крышу Rumeli Passage. Вход стоит 100 лир с носа, а сверху открывается вид на самобытные домики соседних кварталов и новостройки делового центра. Разглядывая эти пейзажи, легко забыть, что стоишь на крыше особняка, который построили еще в позапрошлом веке в Османской империи.

Бесконечно умиляют туристов котики. К животным в Стамбуле особое отношение. На улицах стоят миски с водой и кормом, а сами пушистые горожане не стесняются попросить вкусный кусочек у посетителей кафе или заходить в отели. А местом для сна, кажется, становится любая удобная поверхность. За время поездки я наблюдала котов, которые устраивались для отдыха на турникетах трамвайной остановки или прямо на джинсах в бутике.

Покупка сувениров – логичное завершение любой поездки. За турецкими сладостями я решила съездить в магазин для местных. Цены в нем оказались существенно ниже, а все вкусности были в заводских упаковках. Два больших пакета с чурчхелой, рахатом, сухофруктами и другими угощениями обошлись в 1100 лир (примерно 2800 руб.).

Магниты, брелоки и другие мелочи с символикой города оказалось удобнее взять на Египетском базаре. Продавцы здесь охотно торгуются, а выбор сувениров достаточно богатый, так что удалось найти подарки для всей семьи. В среднем мыло местного производства продают за 100 лир, магниты стоят 30 лир, а брелоки – по 20. Хорошенько поторговавшись, можно сбить цену примерно на треть.