«Аэрофлот» полетит на Хайнань из Екатеринбурга. Рейсы в Санью из аэропорта Кольцово начнутся с 3 сентября и продолжатся по вторникам и субботам. Это следует из рассылки стратегического партнера авиакомпании, туроператора Библио-Глобус, который уже открыл продажи туров.

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В системе бронирования восьмидневные турпакеты с размещением в отеле 4* предлагаются по цене от 158 тыс. руб. на двоих.

«Граждане РФ, вылетающие прямыми рейсами в составе пакетного тура авиакомпании "Аэрофлот", могут въезжать на остров Хайнань по безвизовому списку на срок до 30 дней», – напоминает туроператор.



В качестве альтернативы китайскому острову у туристов есть туры в Таиланд. Новогодние поездки продаются по цене от 235 тыс. руб. С пересадкой в Казахстане можно добраться во Вьетнам. С ноября по такому же маршруту также анонсированы чартеры в Камбоджу.

Екатеринбург стал третьим городом России, из которого будут выполняться прямые рейсы «Аэрофлота» на китайский остров. Сейчас туристы могут вылететь только из Москвы и Красноярска.

Ранее «ТурДом» сообщал, что прямые рейсы в Санью появились также в расписании аэропортов Новосибирска и Владивостока. Однако продажи билетов и туров на этих направлениях пока не открыты. Это связано с тем, что авиакомпания занимается согласованием слотов с китайской стороной.