Испанию в первой половине года посетило рекордное число иностранных туристов

Рекордное число туристов из-за рубежа посетило Испанию с января по июнь 2024 года. Об этом сообщил национальный институт статистики королевства.

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По его информации, за шесть месяцев страна приняла 42,5 млн иностранцев, что на 13,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Наибольшей популярностью Испания пользовалась у туристов из Великобритании, Франции и Германии. Общие расходы гостей из-за рубежа с января по июнь составили рекордные 55,57 млрд евро - на 20,6% больше, чем в первой половине 2023 года.

Ранее в некоторых городах Испании прошли крупные акции протеста против массового туризма. Участники манифестаций выступали за введение ограничений на туризм, а также заявили о том, что массовое прибытие путешественников влечет за собой рост цен на жилье.