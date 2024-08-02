Туристка побывала в Швеции и перечислила стыдные для русских привычки местных

Российская тревел-блогерша побывала в Швеции и перечислила стыдные для русских привычки местных жителей. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, шведы любят жить скромно и ценят социальное равенство. Демонстрация богатства или статуса у них считается неуместной. А в России, напротив, любят показать свою индивидуальность и успех, заметила она.

Еще одним отличием шведов она назвала уровень доверия друг к другу.

«Люди спокойно оставляют коляски и велосипеды на уличной парковке, у магазинов или во дворе, в некоторых случаях даже не пристегивая их замком, потому что не боятся за то, что их личные вещи украдут», — рассказала блогерша.



Кроме того, местные жители внимательны к вопросам экологии и стараются сортировать мусор и пользоваться многоразовыми пакетами.

«Надеюсь, что однажды и мы будем с гордостью ходить с авоськами в магазин», — заявила она.



Путешественница также обратила внимание на равенство мужчин и женщин во всех сферах жизни в Швеции. По ее словам, местные очень гордятся этим.

«В России роли мужчины и женщины более традиционные, и каждый должен выполнять разные функции в обществе и семье. Европейские идеи часто встречают сопротивление и непонимание в нашей стране, а также осуждаются людьми», — заключила туристка.



Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.