Туристов смущает неоднозначный дизайн санузлов в отелях

В турагентских чатах периодически появляются сообщения о том, что туристов не устраивают нередко встречающиеся в современных отелях неоднозначные дизайнерские решения.

© tourdom.ru

Буквально сегодня предметом обсуждения в очередной раз стало недовольство клиентов гостиничным номером в Турции. В дорогом отеле 5* им предложили family room, где вместо двери в санузел матерчатая шторка. При этом унитаз даже не изолирован хотя бы символической перегородкой. Туристы, возмущенные полным отсутствием приватности, требуют предоставить им другое размещение.

Тема вызвала живой отклик и у фолловеров тг-канала «Крыша ТурДома». Мы поинтересовались у подписчиков, встречались ли им подобные варианты на отдыхе и готовы ли они жить в номере, если в нем невозможно уединиться в ванной комнате.

Судя по комментариям, многие не имеют ничего против оригинального яркого дизайна:

«Санузлы со стеклянными стенами – супер. Обычно их оснащают управляемыми жалюзи, которые при необходимости можно опустить. Жил в таком номере в отеле Португалии – всё стеклянное, вплоть до ограждения балкона. Много света.»

«В agriturismo в Италии у меня была ванная комната с огромным окном, из которого открывался живописный вид на окрестности. Красиво!»

Некоторым отдыхающим на жарких курортах нравится, когда на балконе установлена ванна или джакузи, если, конечно, при этом есть возможность скрыться от глаз посторонних, а внутри номера – полноценный санузел.

А вот непродуманные решения, реализованные в угоду оригинальности, но создающие неудобства гостям, туристам не по вкусу:

«На Хайнане в семейном номере "порадовало" джакузи посреди комнаты и туалет без всяких жалюзи. В одной из двух спален был только унитаз и раковина, то есть предполагается, что все проживающие должны пользоваться душем, отгороженным от второй спальни лишь прозрачной стеклянной перегородкой. А как быть, если, например, в номере семья со взрослыми детьми?»

«В гостинице на Пхукете стеклянная дверь-купе у нас закрывала или только душевую, или туалет – по очереди, на выбор. И вся эта конструкция прямо напротив кровати – по всей видимости, вместо телевизора, который где-то в стороне на самом неудобном месте был прикреплен штангой к потолку», – приводят примеры сомнительных решений наши подписчики.

Ранее мы писали, что туристов смутило качество и разнообразие питания в одной из курортных гостиниц Турции.