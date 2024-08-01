Рейсов в ОАЭ из Москвы и регионов осенью станет больше

В направлении Арабских Эмиратов в зимнем сезоне – 2024/2025 полетит больше самолетов. Прямые рейсы в Дубай начнут выполняться из Волгограда. Новый маршрут – в Рас-эль-Хайму – появится из Москвы. Наконец, Air Arabia в партнерстве с туркомпаниями продолжит летать в Шарджу. Туроператоры поделились с редакцией TourDom.ru своими полетными планами.

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Fun&Sun собирается отправлять туристов из Москвы в Рас-эль-Хайму на самолетах «Уральских авиалиний». Периодичность вылетов в самый северный эмират – 2 раза в неделю, первый намечен на 6 октября. Эксперты уверены, что перелет в регион будет востребован: в эмирате много недорогих 4 и 5* отелей, которые часто выбирают семейные туристы.

Новый маршрут – из Волгограда в Дубай – появится в зимнем расписании flydubai. Арабский лоукостер собирается возить пассажиров из 10 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. Туры на базе этой перевозки формируют туроператоры Anex, Coral Travel, Fun&Sun, «Русский Экспресс», «АРТ-ТУР».

Полеты из России в Шарджу зимой возобновит Air Arabia. В мае туроператоры не стали продлевать сотрудничество с перевозчиком из-за его негибкой ценовой политики. В результате авиакомпании пришлось снимать свои рейсы.

Теперь партнерам удалось договориться. Из Москвы, Екатеринбурга и Казани в сезоне зима-2024/2025 заявлены ежедневные вылеты, из Уфы – пять частот в неделю, из Самары – три. Туры с перелетом в Шарджу из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары предложат своим клиентам туроператоры Coral Travel, Fun&Sun, Space Travel.

Туроператор Библио-Глобус отправляет туристов в Дубай и Абу-Даби в партнерстве с «Аэрофлотом». Рейсы из Москвы запланированы в ежедневном формате. В полетной программе на сезон зима-2024/2025 также значатся вылеты в Дубай из Петербурга и Сочи.

Продолжит летать в Дубай из ряда российских городов авиакомпания Emirates. Anex, Coral Travel, «АРТ-ТУР» формируют туры на основе рейсов перевозчика из Москвы и Петербурга.Клиенты Coral Travel смогут улететь еще и в Абу-Даби на крыльях другой арабской авиакомпании – Air Arabia Abu Dhabi.

«АРТ-ТУР». формирует турпакеты с разными вариантами перелета - Emirates, Etihad, flydubai, Air Arabia. Но приоритетным для туроператора остаются рейсы Emirates, на которых он держит блоки мест.

Другие туркомпании пока не обнародовали свои полетные планы по ОАЭ – вероятно, ясность появится в ближайшее время.