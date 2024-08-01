Правительство поддержало льготы за продажу туров в дружественные страны

Правительство поддержало законопроект о введении льгот для туроператоров, которые продают туры в дружественные страны. Об этом говорится в соответствующем отзыве кабмина.

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Согласно тексту документа, для компаний, реализующих турпродукт по определенным зарубежным направлениям, например Белоруссия, Казахстан и т. д., будет снижена финансовая нагрузка. В частности, для них предусмотрена возможность уменьшения размера страхования и взноса в фонд персональной ответственности.

Впрочем, в отзыве кабмина указано, что законопроект получит дальнейшее движение только после уточнения некоторых моментов.

«Требуется доработка в части определения данных, на основе которых будет устанавливаться общая цена турпродукта для расчета выплат в фонды персональной ответственности», – поясняется в тексте.



Кроме того, в правительстве просят всё-таки определиться с тем, по каким критериям страны будут записаны в «дружественные». Также есть вопросы по сохранению финансовых гарантий для туристов.

Зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, один из авторов законопроекта, отметила, что российских туристов, которые привыкли отдыхать в Европе, нужно переориентировать на поездки в дружественные страны. А для этого туроператоры должны их активнее рекламировать. Именно поэтому и предлагаются финансовые стимулы, которые сделают ближнее зарубежье более рентабельным турпродуктом для компаний.

Стоит пояснить, что законопроект был представлен еще в прошлом году и уже не в первый раз отправляется на доработку. Еще в феврале правки в него просил внести профильный комитет ГД по туризму. Интересно, что одна из претензий кочует из документа в документ. А именно – определение критериев для дружественных стран.