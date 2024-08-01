В Грузии заявили о рекордной прибыли туристической сферы

В Национальной администрации туризма Грузии сообщили, что эта отрасль экономики страны за первые шесть месяцев 2024 года заработала 1,9 млрд долларов. А за июнь доходы выросли на 5,2% относительно того же месяца в прошлом году. Общий доход в этом году вырос почти на треть в сравнении с временами накануне пандемии коронавируса.

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При этом третью по численности группу туристов составили приезжие из стран Европейского союза и Великобритании. Они потратили с начала года 246 млн долларов. На первом месте находится Турция, из которой приехало 623 тысяч туристов, а на втором – Россия с 527,5 тысяч отдыхающих.

Также отмечается, что россияне стали реже посещать эту южную страну. Власти зарегистрировали на 8,7% меньше визитов, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в России стали набирать популярность туры по винодельным заводам южных регионов страны.

В АТОР рассказали, что Анапа сейчас является самым доступным курортом Краснодарского края.