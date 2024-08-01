Китайская авиакомпания готова к прямым рейсам на Хайнань из Улан-Удэ

Авиакомпания Hainan Airlines заинтересована в открытии прямых рейсов в Улан-Удэ. Об этом шла речь на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями китайских инвесторов. В частности, как заявил председатель совета директоров компании «Шoyнeнг yпpaвлeниe инвecтициями» Юй Чжиxaй, перевозчик готов начать полеты и на первом этапе рассматривает два направления: Улан-Удэ – Хайнань и Улан-Удэ – Пекин.

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Кроме того, китайцы могут начать развивать транзитное сообщение через аэропорт Байкал.

«Помимо грузового и пассажирского сообщения, считаю перспективным направлением транзит. Я напомню, что аэропорт Улан-Удэ имеет пятую степень свободы воздуха по ИКАО. Таких аэропортов со статусом для транзитного в России всего три – Владивосток, Сочи и Улан-Удэ (на самом деле четыре – еще Калининград. – Ред.)», – сказал на встрече Алексей Цыденов.



Очевидно, что новые рейсы, особенно на Хайнань (в Санью или Хайкоу), при адекватных ценах положительно скажутся на развитии туризма. Кроме жителей собственно Улан-Удэ (население агломерации превышает 600 тыс. человек), полетами смогут воспользоваться туристы из относительно близко расположенных Читы и Иркутска, а также восточно-сибирских и дальневосточных городов, с которыми аэропорт Байкал связан прямыми рейсами. Среди них – Красноярск, Якутск, Томск, Новосибирск.

Впрочем, пока открытие рейсов – это только намерение, конкретики нет. Даже неизвестно, присутствовали ли на встрече губернатора Цыденова с китайским бизнесом представители авиакомпании. Hainan Airlines еще в июне прошлого года планировала начать рейсы в Москву, однако программа несколько раз переносилась.

При этом юридические основания для осуществления перелетов имеются. Еще осенью прошлого года авиационные власти России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому российские авиакомпании могут беспрепятственно летать в аэропорты Хайкоу и Санья, китайские же – во Владивосток, Улан-Удэ и Калининград.

В конце июля мы писали, что Hainan Airlines снова объявила об открытии с 26 августа прямых регулярных рейсов Москва – Хайкоу и выставила в свободную продажу авиабилеты по направлению. Кроме того, в расписании аэропортов Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока появились рейсы «Аэрофлота» на Хайнань. Например, из столицы Урала полеты запланированы с 3 сентября.