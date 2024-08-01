Американская авиакомпания не посадила на рейс туриста из России

Американская авиакомпания United Airlines отказала в посадке на рейс туристу из России при очень сомнительных обстоятельствах. О проблемах, с которыми он столкнулся, в редакцию сообщил друг и эксперт TourDom.ru, руководитель проекта «География» Николай Баландинский.

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В ходе очередного вояжа по экзотическим странам, на которых он специализируется, турист вылетал из филиппинской Манилы в Корор, расположенный в островном государстве Палау. Однако на стойке регистрации возникли вопросы.

«Сотрудники попросили билеты на мой дальнейший маршрут – в принципе привычное требование. Однако на маршрутной квитанции следующего рейса из Корора в Понпеи они не обнаружили шестизначного PNR-кода. Я сказал, что я пассажир, а не билетный агрегатор и что в моих оплаченных билетах всё верно. Их это не устроило. В итоге дошло до маразма – мне было предложено до конца регистрации купить новый билет из Корора так, чтобы был виден код бронирования. Очевидно, персонал United Airlines посчитал, что я волшебник и смогу найти место на тот рейс, на который не осталось билетов в продаже. Пока этот маразм продолжался, регистрация закончилась», – рассказал Николай Баландинский.



Туристу посоветовали по всем вопросам и претензиям обращаться к агрегатору, который ему продал такой билет. Для интереса наш герой просмотрел все квитанции своего долгого маршрута из восьми перелетов – на половине из них этого самого кода нет. Причем билеты покупались через трех разных агентов. В Clickavia, где бронировался злосчастный перелет, пассажир всё-таки обратился.

«PNR-код передают не все перевозчики. Эти данные не являются обязательным требованием для посадки пассажира на рейс. В этом случае авиакомпания передала reservation number – его достаточно, чтобы совершить перелет по оплаченному маршруту. Мы не можем нести ответственность за неофициальные требования сотрудников в аэропортах по всему миру», – прокомментировали ситуацию в Clickavia.



«Создается полное впечатление, что сотрудники американской авиакомпании решили просто поиздеваться над клиентом из России. Я один стоял возле стойки. Все остальные улетели», – высказывает версию турист.



Следующую ночь он провел в Маниле, не отрываясь от систем бронирования и программы Timatic, дабы найти удобный и подходящий по карману вариант, чтобы добраться до Палау. Билеты United Airlines приобретались неспроста – большинство других перелетов в эту страну стыковочные и требуют американской визы. В итоге было принято решение лететь на China Airlines со стыковкой в Тайване. Это обошлось в 70 тыс. руб. А пропавший перелет стоил 48 тыс.

«Самая главная потеря – это даже не деньги, а полноценный экскурсионный день в Палау. Часть из запланированного придется не посмотреть».



Сейчас Николай Баландинский уже находится в Короре и полон решимости продолжить свое турне по Микронезии. Он намерен подать расширенную претензию в United Airlines, хотя на благосклонность американского перевозчика не рассчитывает. А также обратится в Biletix, через который покупались билеты американской авиакомпаниии, в надежде, что агрегатор пойдет навстречу, ведь услуга была не оказана перевозчиком.

Ранее TourDom.ru писал, что туристу отказали в оплаченном перелете в Японию.