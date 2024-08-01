Антироссийские санкции заметно ударили по туристическому сектору Финляндии

Количество международных круизных лайнеров, заходящих в порт Хельсинки, упало на 70,3%. Местный туристический бизнес убежден, что это произошло из-за приостановки маршрутов из Петербурга. Если в 2019 году число лайнеров достигло 303 штук, то к 2023 году их осталось всего 90.

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РБК со ссылкой на финскую газету Kauppalehti сообщает, что число туристов, прибывающих на судах, упало с более чем полумиллиона человек в год до 163 тысяч. Директор компании Stromma Finland Питер Калан отмечает, что регулярное судоходство между двумя городами было важнейшим конкурентным преимуществом Хельсинки.

Ранее сообщалось, что до конца года почти 2 млн российских туристов могут посетить Таиланд.

Вместо подорожавшей Турции, россияне стали чаще отдыхать на курортах Греции.